美股債券「武器化」、美國面臨多大風險？專家揭「驚人數字」

〔財經頻道／綜合報導〕《Marketwatch》週二 （20日） 報導，川普持續對丹麥施壓、要求其放棄格陵蘭主權，逼使外國投資人可能動用手中的金融籌碼，拋售諸如美股、美債等美國資產再次浮上檯面，作為政治與經濟上的反制工具。

前花旗集團分析師、現任Satori Insights創辦人Matt King指出，外國投資人持有的美國公債、美股與公司債，若以美國國內生產毛額 （GDP） 衡量，足以牽動整個市場神經。在各類資產中，美股的外資曝險最為驚人，持有金額約相當於GDP的63%。

據報導，多年來華爾街反覆討論外資「武器化」美國資產的可能性，但主流觀點始終認為，這種情境短期內難以成真，外國買家全體撤離美國市場，仍屬遙遠且極端的假設。但隨著歐洲官員與企業界本週接連反擊川普的最新一波關稅威脅，這項假設的討論聲量明顯升溫。

《彭博》指出，在全球貨幣體系方面，美國已經將美元武器化，用來對付敵人，這促使中國和其他一些國家大量增持黃金儲備。現在，我們有理由相信，美國也同樣樂意對盟友採取同樣的手段。

不僅如此，它的盟友也可能採取同樣的報復措施。歐洲作為一個整體，其消費市場和美國國債購買量遠超過俄羅斯等國家。更何況，如果美歐關係惡化到北約（徹底）解體的程度，全球穩定將面臨怎樣的衝擊。

根據聯準會數據顯示，美國股市仍以本土資金為主，但外資影響力不容忽視。

Matt King指出，外國投資人持有的美國公債、美股與公司債，規模之大足以牽動整個市場神經。在各類資產中，美股的外資持有金額約相當於GDP的63%，但若從整體美股市值來看，外資占比則降至約18%。

美國公債則緊追在後，外國投資人持有規模約為GDP的30%，若以流通在外的公債總額計算，占比高達34%。至於公司債，外資持有比例相對較低，約為 GDPM的15%，占整體公司債市場的28%。

他認為，目前還談不上外國買家的全面罷買，但從今天日本債券的價格走勢就能看出，當龐大的債務需要不斷展期，本身就已經是一種風險，甚至在政治因素介入之前，就已經埋下不穩定的種子。

而市場並不需要等到真正出現外資全面撤離，傷害就可能發生。只要政治考量、風險管理壓力，再加上動能型賣壓逐步累積，就足以促使投資人開始削減部位，形成連鎖反應。

