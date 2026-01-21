不用付房租的人生！35歲理財教練靠「照顧寵物」住遍世界

美國一名35歲的理財教練史都佛在過去18個月中，一邊經營其理財本業工作，一邊接下到府寵物照護的工作，藉此取代租屋，這種生活方式讓其完全不必負擔住房相關支出。寵物示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕你熱愛動物嗎？美國一名35歲的理財教練史都佛（Charly Stoever）在過去18個月中，一邊經營其理財本業工作，一邊接下到府寵物照護的工作，藉此取代租屋，這種生活方式讓其完全不必負擔住房相關支出，能夠「想做什麼就做什麼、想什麼時候做就什麼時候做」。

《CNBC》報導，史都佛2025年在經營其理財事業「Traveler Charly Money Coaching」的同時，走訪了 10 個國家，為客戶提供協助，內容包括還債、建立信用，以及為退休生活做準備。這項為期6個月的私人理財指導服務，包含每2週1次、每次1小時的一對一諮詢，費用為 6000 美元（約19.1萬元新台幣）。

該事業的營收在去年略低於6萬美元（約191.5萬元新台幣）。扣除營運成本與稅金後，史都佛實際獲利會更少，但透過偶爾的付費寵物照護工作（多數工作是以免費住宿作為交換）以及在酷兒滑稽歌舞（queer burlesque）演出中補貼收入。

史都佛表示：「我是自己的老闆。我是我人生中第一位、也是唯一一位跨性別、拉丁裔的老闆，所以最棒的地方就在於，我能夠自己做決定，擁有我現在所享有的自由。」

史都佛最早於 2022 年開始接觸寵物照護工作，當時暫時借住在朋友家中，想到可以幫人顧寵物，於是透過媒合平台Rover找到相關工作，3個月就賺了4000美元（約12.7萬元新台幣）。這看起來是雙贏的結果。史都佛能賺到錢，而長時間外出的家庭也能確保自家寵物得到妥善照顧。而到了2024年，因為搬家的關係，史都佛開始認真考慮將寵物照護作為全職生活方式。

史都佛說：「我開始以單身者的身分看租金，而我又一再遇到糟糕的室友經驗，於是心想，『我需要自己的空間，但我又不喜歡獨居，我喜歡動物陪伴。』」有鑑於純粹以付費方式接案並不穩定。於是 史都佛加入了 TrustedHousesitters，這是個寵物飼主與照護者都需支付年費建立檔案的社群平台，除年費外，幾乎不涉及金錢交易。

史都佛每週大約花上幾個小時安排未來的照護行程，通常提前1到2個月預訂。史都佛說：「我通常會找1週、2週、3週的案子，至於長達6個月的照護工作簡直是完美，因為我就不用一直搬來搬去。」在某些月份中，若有幾天空檔沒有照護工作，史都佛通常會去拜訪朋友、訂一間當地飯店，或安排短途旅行，例如冬天的週末滑雪行程。

史都佛對於當下與未來的健康與幸福之間的平衡，有著高度自覺。除了理財教練與寵物照護外，還主持 Podcast節目，並在社群媒體上推廣事業，整體工作時數約為每週 40 至 50 小時，並盡量在下午 2 點左右結束1天的工作。

史都佛說：「不用每年支付數萬美元的房租，讓我可以全力加速退休儲蓄，即使今年我給自己的薪水仍低於 4.5 萬美元（約143.6萬元新台幣），我還是投資了大約1.35萬美元（約43.1萬元新台幣）。」

目前，史都佛的淨資產約為 22.5 萬美元（約718.4萬元新台幣），絕大多數配置於免稅與課稅投資帳戶的組合中。而其最終目標，是達到「工作可選擇」的狀態，也就是能夠用投資收入來支付部分或全部生活開支。

