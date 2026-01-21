「賣出美國」交易再次啟動！美「股匯債」同步大屠殺

「賣出美國」交易再次啟動！美「股匯債」同步瘋狂下殺。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕「賣出美國」交易再次啟動！美國總統川普週一重新對歐洲8國提出10%關稅威脅，促使市場重演去年 4 月「解放日 （Liberation Day）」關稅宣布後出現的所謂「賣出美國 （Sell America）」交易，美股、美債與美元同步下殺。Evercore ISI 全球政策和中央銀行戰略主管古哈（Krishna Guha）直言 ，「這又是在全球避險情緒高漲的大背景下『拋售美國』的又1次體現」。

美元指數週二下跌0.83%，報98.57，創下 12 月中旬以來最大單日跌幅，反映投資人對美國市場曝險的憂慮升高。

不僅美元下挫，由於投資者減少對美國資產的投資，美國股市也出現暴跌，道瓊指數下跌870點，跌幅為1.76%，而標普500指數下跌143點，那斯達克指數也跌561點，雙雙跌幅均超過2%。恐慌指數（VIX）飆升至去年11月以來的最高點。

美債也難逃拋售，30年期美債殖利率上升8個基點至 4.92%，直逼5%心理關卡。

CNBC報導，「拋售美國」交易表明，由於擔心美國不再是可靠的貿易夥伴，全球投資者將對美國投資給予更高的風險溢價。在川普發出最新威脅後，一些投資人擔心歐洲國家可能會拋售美國資產以示強硬。

「除了貿易、赤字和貿易戰之外，還有資本和資本戰爭，」橋水基金創始人達里歐在瑞士達沃斯世界經濟論壇期間 接受CNBC「Squawk Box」節目採訪時表示。 “如果你考慮這些衝突，就不能忽視資本戰爭的可能性。換句話說，或許人們購買美國國債等的意願會降低。”

Evercore ISI的古哈表示，美元下跌和歐元上漲表明，全球投資者「正在尋求減少或對沖其對波動且不可靠的美國市場的風險部位」。古哈指出，如果川普不撤回其計劃，或者不尋求妥協，那麼美元和其他美國資產可能會受到嚴重且長期的影響。

另據 AJ Bell投資總監Russ Mould稱，更廣泛地說，在指數接近歷史高位且美國股票佔世界總市值的大部分之際，投資者可能正在尋找分散投資、減少對美國股票投資的方法。

