退貨率超高！好市多這款「元老級」零食 網批：不新鮮、散發酸臭味

退貨率超高！好市多這款「元老級」零食，網批不新鮮、散發酸臭味。

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）以物美價廉聞名，但它並非完美無缺，其中1款產品尤其招致了大量負評，且退貨率超高，那就是元老級零食Kirkland Signature核桃，不少顧客在Reddit 上抱怨說，這款核桃味道陳舊、有異味，散發著酸臭的氣味，而且口感幾乎像糊狀。

《Chowhound》報導，Costco多年來銷售過幾種不同的核桃產品，供應情況會因季節和地區而異。雖然並非所有負面評論（涵蓋過去3年）都明確指出他們批評的是哪種核桃，但Reddit上不止1個帖子都集中在 Kirkland Signature 系列的罐裝堅果上。

這些罐裝核桃至少曾經與罐裝開心果和腰果一起作為混合裝出售，但不滿的顧客總是抱怨這些核桃味道變質，口感不夠新鮮。值得一提的是，Kirkland 3磅裝非有機核桃仁在Costco網站上有143條1星差評，其中最常見的抱怨是核桃不新鮮和味道變質。

這並非首次記錄到Costco核桃品質低劣的情況，雖然Costco對其合作的種植者、製造商和品牌一向諱莫如深，但我們確實1家位於加州的供應商中穀堅果公司（Mid Valley Nut Company）是Costco的主要供應商。而我們之所以知道這一點，頗具諷刺意味，是因為該公司在2022年召回了 1批去殼核桃，這些核桃的味道已經變質，散發著腐臭味。

現在，Mid Valley Nut Company是否曾經是某些評論者提到的罐裝核桃的生產商（或者到了2026年是否仍然是），但Costco的核桃不夠新鮮卻是有據可查的，這與一些負面評價相符。

報導指出，如果你經常在家儲備堅果，那麼至少目前來說，從Costco購買堅果時要格外小心，所有堅果，尤其是含油量高的軟質品種（例如核桃），本身就容易變質，而你的鼻子就是最好的鑑別方法，新鮮的核桃散發著令人愉悅的淡淡堅果香氣，而變質的核桃則聞起來幾乎像化學品，如同油漆或橡皮泥的味道，建議無論你從哪裡購買，都應該將堅果存放在冰箱裡，最好是冷凍室。

