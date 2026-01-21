比併UNIQLO！全家人氣爆款新品「發熱內衣」 網喊：走一會就很熱、太神奇了

全家人氣爆款新品「保暖內衣」，網喊太熱、太神奇了。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕冷氣團一波波來襲，以優異的保暖「Heattech」產品聞名的UNIQLO（優衣庫），成為民眾採購保暖衣物的首選，不過，全家與時裝設計師落合弘道合作開發人氣爆款新品「女士發熱保暖內衣」，近日成為網路熱門話題，網友大讚，並稱全家的「發熱內衣」比想像中好用，沒想到這麼保暖、太神奇、走一會兒就感覺很熱、我又買了1件等諸多保評。

日媒報導，全家的「便利服飾」是與時裝設計師落合弘道合作開發的原創品牌，品牌秉承「優質布料、先進工藝、精良設計」的理念，致力於提供高品質的日常穿著產品。

「便利服飾」系列推出的新品是「女士發熱保暖內衣『REHEAT』圓領7分袖」，這款功能性內衣能夠吸收皮膚表面的水分，產生熱量並鎖住熱量，是抵禦秋冬季寒冷的理想之選。

此款內衣採用聚酯纖維、腈綸、人造絲和聚氨酯混紡面料製成，售價僅1290日圓（約新台幣258元），是1在便利商店即可輕鬆購買的冬季保暖內衣。同系列另有高領款式，男女款均有，售價1490日圓（約新台幣298元）。

由於材質保暖，且售價便宜，因此，迅速在社群媒體上引發熱議，網友貼文稱：「這是我第1次買全家的內衣，真的好暖和！」、「我超愛全家的功能性內衣，強烈推薦！真的好暖和！」、「穿著全家的保暖內衣走了一會兒，感覺好熱啊！沒想到這麼暖和……」、「感覺很棒！」、「走一會兒就感覺很熱和真的很好穿！」。

