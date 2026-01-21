美債拉警報！丹麥退休基金月底前清倉價值1億美元國債

丹麥退休基金將出售價值1億美元美債，退出美債市場。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在丹麥正與美國總統川普就其吞併格陵蘭島的威脅進行爭論之際，丹麥退休金營運商AkademikerPension表示，由於財務方面的擔憂，公司將退出美國國債市場，計劃在本月底前出售其持有約1億美元（約新台幣31.6億）美債。

CNBC報導，AkademikerPension 投資主管謝爾德（Anders Schelde）表示，做出這項決定是出於對美國債務危機下「美國政府財政狀況不佳」的擔憂。同時，川普威脅稱，如果丹麥的北極領土格陵蘭島不賣給美國，他將對歐洲國家徵收關稅，這加劇了美丹之間的緊張關係。

請繼續往下閱讀...

「這與美國和歐洲之間持續存在的裂痕沒有直接關係，但這當然並沒有使做出這一決定變得更加困難，」謝爾德在給 CNBC 的一份聲明中說。

AkademikerPension的發言人向CNBC證實，該基金目前持有約1億美元的美國公債。這家專注於學術領域的基金計劃在本月底前清倉這些國債。

謝爾德主要指出，美國政府數十年來過度支出導致債務帳單不斷膨脹。由於川普廣泛而高額的關稅政策生效，美國去年的預算缺口高達1.78兆美元（約新台幣56.25兆），比2024財年的預算缺口略高出2%。

穆迪評級在 5 月將美國的主權信用評級從 Aaa 下調至 Aa1，理由是預算赤字以及與以高利率展期債務相關的高額借貸成本。

謝爾德表示，美國的財政狀況讓我們意識到「我們需要努力尋找一種替代的流動性和風險管理方式」。 “現在我們已經找到了這種方式，並且正在執行。”

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法