美股收盤》川普再掀關稅風暴！道瓊重挫870點 台積電ADR下殺4.45％

週二美股大跌。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普對歐洲的關稅威脅引發投資人擔憂，週二華爾街主要股指全部收跌，道瓊工業指數下跌870.74點、1.76%，標普500指數下跌2.06%，那斯達克指數下跌2.39%，費城半導體指數跌1.68%，台積電ADR重挫15.24美元、4.45%，收在327.16美元。

綜合外媒報導，由於歐洲不支持美國取得格陵蘭，川普揚言將從2月起對歐洲8國加徵10%關稅，6月起增至25%，引發歐盟成員國同仇敵愾。川普週三（20日）再次揚言，拿下格陵蘭「絕不回頭」，且不排除動用武力奪取，並於社群平台上傳在格陵蘭插上美國國旗的AI生成圖表達決心。

請繼續往下閱讀...

避險情緒推動黃金價格創下歷史新高，全球股市下跌，美國公債在新的拋售壓力下搖搖欲墜。被稱為華爾街恐慌指數的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）飆升至兩個月來最高點。

大型股方面，輝達下跌4.38%，微軟跌1.16%，亞馬遜跌3.40%，特斯拉跌4.17%，蘋果跌3.45%，Meta跌2.60%，Alphabet跌2.48%。

本週投資人將獲得一系列有關美國經濟狀況的新數據，包括第三季GDP更新數據、1月製造業採購經理人指數PMI和個人消費支出報告（聯準會首選的通膨指標）。財報季也進入白熱化階段，包括英特爾、Netflix在內的幾家領頭羊公司預計本週公布季度財報。

道瓊工業指數下跌870.74點或1.76%，收48488.59點。

標普500指數下跌143.15點或2.06%，收6796.86點。

那斯達克指數下跌561.06點或2.39%，收22954.32點。

費城半導體指數下跌133.22點或1.68%，收7794.19點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法