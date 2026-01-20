雷虎科技將對網紅Cheap提刑事告訴 求償1億

雷虎要告網紅Cheap。圖為雷虎飛天刀無人機Striker。（雷虎提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕雷虎今日重訊指出，已經委任律師針對網紅Cheap（鄭才暐） 1月9日不實報導事件，擬提起刑事告訴暨民事求償新臺幣1億元。

以下為律師函全文:雷虎捍衛人民知悉真相的權利及股東權益:（一）本公司經營團隊善盡忠實義務及善良管理人注意義務，遵守證券交易法相關法令，保護股東權益，且近年來全力投入發展無人機等軍工產業，受廣大股東及民眾支持，本公司深感榮耀，並如履薄冰，無不以追求公司及國家最大利益為己任，又本公司深知言論自由是民主國家重要基石，是無數先烈爭取得來之結果，必須捍衛之，但若有不肖人士意圖以假消息，打擊本公司發展軍工產業之名譽及股價，本公司堅決依法究責到底。

請繼續往下閱讀...

（二）鄭才暐（即網名Cheap）經營YouTube頻道約 7年，過往頻道主要講述交通及歷史議題，具有高度影響力，深知查知真相，確認所述內容是否屬實，係其身為媒體人應盡

之義務，尤其在講述其陌生之金融領域，更應加強深入查證，然其竟為賺取贊助費，似配合有心人士共謀打擊本公司之名譽及股價，於2026年1月9日在YouTube上傳「樂天集團怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆【樂天桃猿被窮養的真相】為何富爸爸變窮酸吱」之影片。

（三）前揭影片全長12分37秒，在最後50秒左右，鄭才暐刻意傳遞與本公司有關之假消息。深言之，鄭才暐將本公司與「雷虎生技股份有限公司」兩家不同公司，及其所發

行之不同股票，刻意混淆，錯誤建構所謂「先以陳冠如個人名義投資，再由公司高價接盤、拉抬股價」之不法想像。此種張冠李戴之敘事方式，將個人、公司、投資標的

及股價表現交錯拼湊，使民眾誤以為本公司之股價上漲，係源於特定人透過不當手段拉抬，不但詆毀本公司名譽，更誘使股東或潛在投資人誤信本公司股價係經他人不法

炒作才走高，進而影響本公司股價。縱鄭才暐事後辯稱其係「口誤」改稱陳冠如係先購買雷虎生技股票，非本公司股票云云，然陳冠如係以雷虎科技法人代表人身分擔任

雷虎生技董事長，事實上根本沒有以個人名義投資雷虎生技，鄭才暐刻意一錯再錯之辯稱，更顯其傳遞假訊息之動機明確。

（四）鄭才暐為取信民眾，在影片下方援引與前揭假消息毫無關係之網路資訊，將假消息包裝為善意評論，混淆民眾之認知，以掩飾其影響股價之動機，虛構自己免責之防火牆，惟本公司為捍衛名譽，保護廣大股東之權益，嚇阻不肖人士起而效之，已委由天衡國際法律事務所李秉錡律師對鄭才暐提出違反證券交 易法等相關刑事告訴並求償新臺幣1億元。」等語 。

雷虎已委由專業律師團隊，擬向台北地方法院提起刑事告訴及民事求償。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法