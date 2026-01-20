誰是台積電超強業績最大受益者 外媒點出4家公司

台積電預計2026年的資本支出將達到520億至560億美元，高於2025年的410億美元，這清晰地表明，市場對人工智慧晶片的需求將持續強勁。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電司近期公佈業績遠超預期的季度報告，股價應聲上漲。然而，受益於強勁的財報和前景展望的股票並非只有台積電。外媒The Motley Fool報導，輝達、博通、超微和ASML是台積電季度業績報告的最大受益者。

台積電預計2026年的資本支出將達到520億至560億美元，高於2025年的410億美元，這清晰地表明，市場對人工智慧（AI）晶片的需求將持續強勁。這對它的客戶來說是個好消息，因為客戶一直在尋求更大的產能。

輝達鑑於其圖形處理器 （GPU） 是訓練大型語言模型 （LLM）的主要晶片，因此它無疑是贏家。憑藉CUDA在人工智慧模型訓練方面的巨大優勢，它將繼續成為人工智慧基礎設施支出的主要受益者。

博通也將從中受益，因為它將繼續幫助客戶設計客製化人工智慧晶片。花旗集團分析師認為，博通未來兩年的人工智慧營收可望成長五倍。

超微在資料中心中央處理器 （CPU）市場佔據強勢地位，其GPU應該會受益於人工智慧推理市場的擴張，而輝達在該領域的護城河則較窄。

台積電增加資本支出意味著它將需要更多能夠生產先進半導體的機器。ASML是最大的贏家，因為它是唯一一家生產製造這些晶片所需的極紫外曝光機 （EUV） 設備的公司。

同時，台積電正尋求突破先進晶片架構的極限，並計劃最終開始向AMSL出售其更新的高數值孔徑EUV平台，該平台的成本幾乎是其EUV設備的兩倍。

