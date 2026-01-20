基隆麥金路管線搶修爭議 台水：精進通知作業、主動辦理減免

基隆市麥金路水管破漏開挖搶修，停水三天引起民怨。（記者盧賢秀攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕基隆市麥金路本月15日自來水管線破管漏水，估約4.8萬戶用水受影響。台灣自來水公司今（20）日表示，這次情況為公司主動巡檢發現漏水，第一時間辦理緊急搶修，並透過既有通報機制向基隆市政府、各級民意代表及里長公告停水資訊，針對部分市民未能即時掌握相關訊息，台水已就通報流程進行檢討，未來將精進通知作業，並主動辦理減免。

台水公司說明，本月15日下午4點啟動搶修作業，4點34分透過既有通報機制向基隆市政府、各級民意代表及里長公告停水資訊，並於搶修前及期間持續與基隆市政府保持密切聯繫，全力投入搶修作業，在本月17日早上8點搶修完成，以新聞稿公告並在里長群組、議員群組、市府專案臨時群組通知。

然而，部分市民未能即時掌握相關訊息，台水表示，公司已就通報流程進行檢討，精進停水時機選擇、加強停水宣傳方式與地方政府高層主管溝通等，另台水會依公司營業章程規定主動辦理減免。

針對本次麥金路漏水管段，台水表示，公司已完成搶修，並規劃後續管線抽換工程，將與基隆市政府協調後推動執行；同時已啟動第二期降低漏水率計畫（114年至121年），預計於基隆地區投入14.45億元辦理老舊管線汰換，以降低漏水風險、提升供水穩定性，確保民眾用水權益。

