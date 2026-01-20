台美關稅信用擔保2500億美元 擬由國發基金出資邀公民銀行共同參與

台美對等關稅中的信用擔保部分，將由國發會主責，擬由國發基金出資，並邀集公股、民營銀行共同參與。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台美對等關稅談判塵埃落定，其中包括我企業赴美投資2500億美元及政府信用擔保2500億美元。信用擔保部分，將由國發會主責，擬由國發基金出資，並邀集公股、民營銀行共同參與，規模約為62.5億美元至100億美元。

國發會表示，政府承諾在我國業者自主投資下，以信用保證方式支持金融機構提供企業授信，以「臺灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，延伸及擴展臺灣科技產業全球競爭實力，並擴大金融業國際業務。

在機制規劃分為4部分：融資總額度：支持金融機構提供最高2500億美元的企業融資；保證對象：提供赴美投資的半導體、ICT及其他產業的臺灣企業；保證專款：擬由國發基金出資，並邀集公股、民營銀行共同參與，規模約為2.5億美元至100億美元之間，並規劃保證倍數為15~20倍區間，搭配5~6成保證成數；分期出資：規劃依廠商實際需求，分5期挹注資金。

相關後續作業，國發會將與經濟部、財政部、金管會以及金融機構，在現行國家融資保證機制下，建立專案信保機制，陳報行政院核定後實施。

