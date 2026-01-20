UNIQLO「像運動衫一樣柔軟的牛仔褲」正打折！ MUJI也來尬貨

UNIQLO（優衣庫）的「EZY牛仔褲」因其柔軟、彈性十足、修身的設計而備受讚譽。（取自UNIQLO官網）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）的「EZY牛仔褲」因其柔軟、彈性十足、修身的設計而備受讚譽，儘管它外觀類似牛仔褲，但穿著起來卻非常舒適，包括腰部在內。

日本雅虎新聞消費報導，優衣庫的「EZY Jeans」採用真牛仔布料，內襯毛圈布，觸感柔軟舒適，如同運動服一般。彈性腰帶和抽繩設計，方便穿脫，並可調整鬆緊。

請繼續往下閱讀...

修身剪裁打造流暢線條，兼具舒適與時尚。這款牛仔褲百搭實用，無論是正式場合或休閒裝扮都能輕鬆駕馭。共有八種顏色可選，限時發售至2026年1月22日，售價3990日圓。

顧客評價：「修身但彈性十足，不會太緊身」、「腰部很舒服，穿上就愛不釋手」、「觸感柔軟，更像是針織衫而不是牛仔褲，而且不易起皺，非常適合日常穿著」、「我已經買了第三條了」、「這款褲子百搭實用，上班或日常穿著都很合適」。

此外，無印良品（MUJI） 的「男士彈性修身牛仔褲（靛藍色）」採用彈性適中的牛仔布料製成，穿著舒適，活動自如。布料採用有機棉，環保無害。修身剪裁，完美貼合腿部線條，展現俐落有型。這款百搭單品男女皆宜，適合各種場合。共有三種顏色可選，售價為2990日圓（含稅）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法