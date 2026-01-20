關稅談判是化衝擊為動能之轉捩點 經部：奠定未來20年競爭力

行政院副院長鄭麗君（右）與美國商務部長盧特尼克（左）合影。（行政院提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣輸美關稅拍板15%稅率且不疊加，經濟部今表示，關稅談判是化衝擊為正向動能的轉捩點，其利多包括傳產與科技業都能站上更穩健的立足點與各國競逐，助攻傳產擴大國際優勢，期盼台灣攜手世界，奠定未來20年競爭力。

經濟部今透過臉書表示，在談判團隊的努力下，美國對等關稅已從32%成功降至15%，而且不疊加，這項成果不僅讓台灣與日、韓、歐盟站在同一個起跑點，更讓產業在面對中國與東南亞等競爭對手國，更具優勢。

請繼續往下閱讀...

經濟部續說，這對傳統產業與高科技產業來說，都是將衝擊轉化為「正面動能」的轉捩點，讓產業能以更穩健的立足點衝刺國際市場。首先是產業利基方面，台灣與各國站在平等地位競爭，無論是工具機、機械、汽車零組件，或是水五金、塑膠製品、紡織、醫療器材及自行車等產業，未來銷往美國市場的關稅均降至15%。這不僅提升了台灣企業的國際競爭力，更讓台灣能與全球對手公平競爭，展現優異品質。

進一步觀察各產業輸美稅率，台灣的汽車零組件輸美稅率從26.25%降至15%，取得與日、韓、歐盟平等的起跑點，自行車產業從25.6%降至15%，優於競爭對手國中國的50.6%、越南的25.6%，台灣的醫療器材從22.5%降至15%，與韓國15%相等，優於中國的47.5%。

台灣的水五金從22.6%降低至15%，優於中國的47.6%、越南的22.6%，手工具產業從23.3%降至15%，優於中國的48.3%、越南的23.3%，台灣的塑膠產業從24.6%降至15%，優於中國的49.6%、墨西哥的25%。

工具機與機械產業部分，台灣工具機產業從24%降至15％，與日本、韓國、德國相當，台灣的機械產業從21.5%降至15%，也與日本、韓國、歐盟相當。

經濟部續指，台灣的半導體實力將持續扮演全球關鍵角色 ，以晶圓代工、封裝測試而言，全球佔比世界第1，IC 設計世界第2，2025年整體產值已達6.5兆元，如此強大實力是台灣佈局國際最堅強的後盾。

雙向投資方面，經濟部指出，2025年是台灣企業全球佈局的關鍵年，除電子五哥與台積電在美投資佈局，國際巨頭如美光、科林、新思、高通、微軟、Google、Amazon也紛紛加大對台投資，透過雙向投資形成互利互補的合作夥伴關係，「世界需要台灣，台灣也需要世界」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法