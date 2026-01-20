Costco五款不值得買的冬季商品 免得後悔

Costco有很多不錯的冬季商品，但有些商品看起來很誘人，在品質、價值或長期實用性方面卻差強人意。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕Costco有很多不錯的冬季商品，但並非所有商品都物有所值。有些商品看起來很誘人，但在品質、價值或長期實用性方面卻差強人意。

了解哪些商品不值得購買，可以幫助你明智地消費，避免在這個冬季購物後後悔。美媒gobankingrate選出Costco五款不值得購買的冬季商品。

1. Staheekum 男士冬季靴（Staheekum Men's Winter Boot）

價格：35.99美元

Costco網站上許多顧客對Staheekum 男士冬靴的評價都不太好，主要集中在靴筒頂部開口太小難以試穿，以及穿著時感覺過緊。還有一位顧客甚至質疑這款靴子的設計師是誰，因為穿脫實在太困難了。因此，建議大家最好避開這款冬靴，選擇開口更大或有拉鍊的款式，方便穿脫。

2. 32度充電式加熱襪（32 Degrees Rechargeable Heated Socks）

價格：45.99美元

購買過32 Degrees可充電加熱襪的用戶反映，這款襪子或是完全不發熱，不然就只有小部分區域發熱。其他問題包括：襪子會磨出水泡、電線紮皮膚、電池運作不正常、襪子失去彈性。 Costco的顧客最好不要購買這款產品，而應該選擇一款保暖性更好、穿著更舒適的襪子。

3. 托賓運動雪圈（Tobin Sports Snow Tube）

價格：43.99美元

Costco出售的Tobin Sports單人雪圈 收到了17條一星負評。評論者抱怨雪圈外罩過大，導致雪圈拖地或無法移動。另一位評論者提到，充氣閥位於雪圈底部，無法透過外罩充氣，有設計缺陷，導致充氣困難。消費者應注意這款雪圈的問題，並考慮選擇評價較好的產品。

4. Land's End女士法蘭絨襯衫（Land's End Women's Flannel Shirt）

價格：19.99美元

Land's End女士法蘭絨襯衫在Costco不受顧客歡迎。顧客抱怨最多的問題是尺寸偏大，袖長與衣身比例失衡。一位顧客評論說，袖口接縫處有幾處未縫合，留下了開口。建議消費者選擇更合身的法蘭絨襯衫，避免購買這款。

5. 卡邦針織加熱手套（Karbon Knit Heated Gloves）

價格：69.99美元

顧客對Costco出售的Karbon針織加熱手套 並不滿意。負評中提到尺寸不統一，手套要么太小要么太大，而且在寒冷天氣下加熱效果不佳。鑑於這些問題，顧客應避免購買這款加熱手套，並尋找更合適的替代品。

