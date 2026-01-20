路博邁：AI資本支出撐起成長 風險資產仍具吸引力

路博邁投信投資長王昱如。（路博邁投信提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕路博邁投信投資長王昱如表示，企業盈餘增長強勁、全球GDP動能逐步好轉、多數央行正走向寬鬆貨幣政策，再加上近期包括委內瑞拉局勢在內的地緣政治震盪對市場影響有限，均為風險市場提供穩固支撐。因此，她認為，投資人2026年可積極把握由AI資本支出與企業盈餘成長所帶來的中長期機會。

王昱如指出，2025年全球股市經過包括關稅與貿易不確定性、對AI 投資熱潮可持續性的質疑，以及不斷升溫的地緣政治緊張，但風險性資產在穩固的基本面之上，多能相對從容消化。

就美股而言，2025年大部分漲幅來自企業盈餘增長而非本益比擴張，顯示企業獲利才是推動股市上行的主力。政策面亦是支撐風險資產的重要支柱，且通膨大致維持受控，多數主要經濟體的貨幣政策正由緊縮轉向溫和寬鬆。

在這樣的環境下，路博邁集團的看法持續偏向增加承擔風險。除了自去年起開始加碼全球股票外，近期更進一步轉向加碼新興市場股票。王昱如建議投資人，應在積極把握機會之際，清楚掌握可能的風險，並透過紀律性的風險管理與資產配置來應對。

王昱如表示，展望2026年，AI資本支出仍是全球經濟與股市的核心驅動力。科技巨頭與各國政府的財政政策持續聚焦於AI及相關基礎建設，帶動研發與資本支出大幅成長，AI/科技投資已貢獻接近半數的美國GDP增長，成為支撐經濟的重要支柱。 AI 應用也推升美國生產力，但就業並未同步顯著回升，顯示AI正加速重塑產業結構與勞動市場。

不過，王昱如也提醒，今年必須密切留意3大關鍵支柱是否出現轉弱跡象。

首先是消費面。目前整體消費仍具韌性，但部分負債較高或低收入族群已出現壓力，若就業或實質薪資明顯轉差並廣泛拖累消費，則可能侵蝕目前支撐股市評價的盈餘前景。

其次是信用狀況。雖然目前信用市場活動有序、融資管道暢通，但若違約率上升、個別產業承壓或銀行收緊放貸標準，導致信用利差急遽擴大，就可能引發更持久的金融壓力。

最後，則是 AI資本支出。多數龍頭企業具備穩健現金流與規模優勢，但對高度依賴外部資金的業者而言，若融資環境一旦緊縮，恐壓縮其商業模式，進而影響市場對整體成長與創新的信心。

王昱如指出，上述任一因素若出現惡化，都可能動搖「短期衝擊能輕易被吸收」的假設。

王昱如總結表示，目前全球成長仍在加速，企業獲利與資產負債表整體狀況良好，且政策環境多半仍具支撐性，而近期事件迄今更多是在驗證體系吸收衝擊的能力，而非引爆系統性風險的導火線。 因此，維持對風險資產的正面看法與選擇性立場，投資人仍可積極把握2026年由AI資本支出與企業盈餘成長所帶來的中長期機會。

