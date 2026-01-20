台灣「內憂外患」兩關鍵 無人機規模太小遭外媒點出

台灣計劃根據擬議的1.25兆新台幣特別國防預算，採購多達20萬架無人機。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕澳洲戰略政策研究所（ASPI）旗下《戰略家》（The Strategist）評論報導，雖然台灣的無人機製造計劃看起來雄心勃勃，但正如在烏克蘭的實戰經驗所表明的那樣，它遠遠還不夠、計畫規模則太小。

與此同時，台灣國防部長顧立雄週一向立法者聽取了有關該提案細節的機密簡報後表示，計劃根據擬議的1.25兆新台幣特別國防預算採購多達20萬架無人機，而不是先前傳聞的5萬架。

無人機製造商缺乏豐富實戰經驗 國內政治團體不團結

資深記者Erin Hale在《戰略家》撰文指出，台灣沒有足夠速度製造無人機，也沒有相關計畫。此外，其無人機製造商也缺乏豐富的實戰經驗。另一個問題是台灣的政治團體共識正在減弱，而政治團結是一種無形但強大的資源，可以為無人機計畫帶來所需的推動力。

根據台灣政府支持的科技民主與社會研究中心（DSET）的數據，台灣最新計畫到2028年將花費約14.3億美元採購10萬架無人機，其中包括48750架本地製造的軍用級無人機。

雖然這聽起來很多，但與烏克蘭2024年生產200萬架無人機以及2025年生產450萬架無人機的目標相比，就顯得微不足道了。基輔生產的無人機數量足夠用於訓練、消耗和儲備。

相較之下，台灣的目標非常保守，尤其考慮到它所面臨的挑戰。根據美國海軍學會的報告顯示，在與中國的衝突初期，台灣每天甚至每小時都可能損失數千架無人機。十萬架無人機很快就會被摧毀。

這些缺點反映從零開始建立無人機計畫必然會經歷的成長陣痛。在2022年俄羅斯入侵烏克蘭之前，由於中國在該產業長期佔據主導地位，台灣製造商進入無人機市場意義不大。深圳大疆創新等商用無人機公司在全球市場佔有率超過70%，已成為全球軍火工業的主要參與者。

台灣的新計畫旨在幫助私營企業開發兼具商業和軍事用途的兩用無人機。該計劃也為私人企業提供贏得政府合約和補貼的機會，同時幫助它們在這個蓬勃發展的行業中開拓海外新出口市場。

台灣已取得一些初步成功。今年9月，美國國防部批准首款台灣製造的無人機加入其「藍色無人機系統安全清單」（Blue Uncrewed Aircraft Systems Cleared List），該清單列出了符合五角大廈標準、可供美國軍方使用的無人機。核准的無人機是雷虎（Thunder Tiger）公司的Overkill，這是一款小型第一人稱視角無人機，最高時速可達120公里，續航時間長達30分鐘，有效載荷為3公斤。

由於安全方面的擔憂，許多西方國家政府正試圖建立自己的、不依賴中國的供應鏈，台灣也將為友好國家製造無人機和無人機零件。

據DSET稱，台灣也面臨類似的問題。由於台灣無人機產業規模相對較小，且外交地位複雜，其無人機公司獲取用戶戰場經驗的管道遠少於外國競爭對手。

將中國徹底從供應鏈中剔除需要時間。對於台灣政府承包商和私人企業而言，尋找關鍵零件的替代供應商成本高昂。一旦發生衝突或封鎖，台灣可能面臨長達數月的完全孤立。

去年12月，華府向台北提供了支持，批准了有史以來對台規模最大的武器援助計劃，其中包括Altius巡彈無人機和相關武器部件。2026年美國國防授權法案可能會提供更多幫助，該法案設立了一個聯合計劃，讓美國和台灣在無人機開發方面進行合作。該計劃或有助於解決獲取無人機設計和研發所需的關鍵戰場情報和經驗。

但是，在台灣分裂的社會中，這種援助可能作用有限。為了加強台灣的防禦，賴清德總統於2025年11月宣布了一項400億美元的特別國防預算，用於建造「多層『T-Dome』防空網路」。

預算案將為台灣的無人機計畫撥出更多資金，但已多次遭到主要反對黨國民黨及其盟友台灣民眾黨的否決。即便在目睹中國於12月29日和30日對台灣進行封鎖演練後，兩黨也不太可能改變立場。

過去一年，各黨派在立法機關爭鬥不休，2026年的開局同樣不容樂觀。這意味著，目前台灣要建立起與烏克蘭相媲美的無人機防禦體系，仍將面臨政治和後勤的重重阻礙。

