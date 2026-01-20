英國金融時報：中國正上演「雙速經濟」悲歌

英國《金融時報》報導，中國正上演著一齣「雙速經濟」（Two-Speed Economy）的悲歌，北京當局大肆宣揚貿易和科技成就，但許多地區和人民在疲軟的國內經濟前景下舉步維艱。（歐新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《金融時報》報導，中國正上演著一齣「雙速經濟」（Two-Speed Economy）的悲歌，北京當局大肆宣揚貿易和科技成就，但許多地區和人民在疲軟的國內經濟前景下舉步維艱。

由於出口強勁成長，中國去年貿易順差高達破紀錄的1.19兆美元（新台幣37.6兆元），經濟成長率則達到官方設定目標5%，高層領導人也大肆宣揚開中國發尖端人工智慧（AI）和承受全球貿易戰的能力。

但中國去年固定資產投資萎縮3.8%，為1995年開始統計以來首見負成長，主要因為房市持續低迷；去年12月中國零售銷售年增0.9%，也低於11月的1.3%，創2022年12月以來最低，顯示消費者信心疲弱。

與此同時，北京當局透過人民幣貶值和補貼等干預手段來支持高科技產業，卻已導致電動車、鋰電池和太陽能板等行業產能過剩。去年11月中國規模以上工業企業利潤年跌13.1%，為連續第二個月下跌，使企業不願支付高薪聘請員工。

法國外貿銀行（Natixis）首席亞太經濟學家賈西亞-艾雷蘿（Alicia Garcia- Herrero）表示，殭屍企業已佔中國已註冊企業的逾12%，較2018年倍增，也為全球平均水準的近1倍；她說：「在中國看似穩定的實質經濟成長和企業獲利下滑之間出現分歧。」

分析師指出，只要北京能繼續依賴出口來拉動成長，就會讓房市消風，並致力提振高科技產業來與美國競爭，這樣的選擇只會加深經濟的分歧。

麥格理證券大中華區首席經濟學家胡偉俊表示：「如果中國出口仍維持韌性，雙速經濟將持續下去，房地產下行週期也將持續下去。」

