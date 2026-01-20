27年連續獲利不間斷！亞洲、台灣最大純軟體公司總經理揭關鍵心法

趨勢科技自1998年成立以來，已連續27年穩定獲利，總經理洪偉淦曝關鍵心法。（翻攝官網、業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕全球網路資安廠商趨勢科技（東京證券交易所股票代碼：4704 ），不僅是全亞洲與台灣最大的純軟體公司，自1998年成立以來每季都維持盈利，截至2024年已連續27年保持盈利，2025年更獲得「台灣最佳國際品牌」第二名，品牌價值達23.32億美元，展現卓越全球競爭力。

提到如何長期維持穩定營利，趨勢科技總經理洪偉淦指出，關鍵在於每一次IT架構與威脅型態發生轉變時，都能做到「提前布局、持續轉型」。

他表示，回顧產業發展歷程，1990年代企業開始導入網路與伺服器架構，趨勢科技便聚焦於企業防毒與伺服器防護，協助客戶建立最基礎的資安防線。進入2000年後，隨著電子郵件與企業內網成為主要攻擊管道，趨勢科技迅速將防護版圖擴展至郵件、閘道與端點，打造整合式資安防護架構。

而在APT攻擊與勒索病毒逐漸成為企業最大威脅的階段，公司則投入威脅偵測與回應相關技術；當產業邁入雲端與虛擬化時代，趨勢科技也早已完成雲端資安布局，協助企業在上雲過程中，維持一致且可視的防護。

近年來，面對攻擊面持續擴大，趨勢科技則以AI驅動的整合式平台與主動式風險管理角度，協助企業降低資安對營運的衝擊。因應未來AI的快速發展，公司不僅以「AI for Security」與「Security for AI」雙軸策略勾勒企業防禦藍圖，更以AI為全球技術研發的關鍵引擎，成為全球AI生態系及企業的資安最佳夥伴。

近年來， 趨勢科技也積極攜手合作夥伴協防打詐，創建防詐生態系。除了在台與數發部、刑事局合作擴大防詐網，在國際上亦攜手英國防詐組織Cifas推出首款身分與網路詐騙防護App「JustMe」，並與日本JCB合作，讓使用者能在「MyJCB」App上傳疑似詐騙內容進行查證。

此外，今年趨勢科技更協助國際刑警組織INTERPOL破獲非洲詐騙行動。透過公私聯防的力量，期許能將累積深厚的資安專業資源，為打詐行動盡最大的力量。

