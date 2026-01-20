台灣稅率15％惹怒中國 郭智輝：因美國把台灣當國家在談判

前經濟部長郭智輝。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕前經濟部長郭智輝表示，中國對於台灣能談出15%關稅的反應是「暴跳如雷」，因為只有國家才有如此條件，也就是說「美國把台灣當作一個國家在談判」。

網路政論節目「筱君台灣PLUS」邀請郭智輝從「政策決策者的第一線視角」解析15%關稅背後的談判邏輯與戰略意義。

郭智輝表示，他在內閣時也參與了談判的過程，開了逾400次會議是真的，內閣團隊是一體，分為兩個層級，一是資訊提供層，另一是決策層，之所以能談得這麽好是因為「與時俱進的情報搜集」，並不斷討論所有的因應對策，談判團隊是不眠不休，正如他在任部長時就從下午4點半在總統府談到晚上8、9點，接著總統賴清德再繼續與談判核心團隊從9點談到凌晨1點。

郭智輝表示，很開心最後談出最好的條件15%關稅且不疊加原有稅率，與日韓主要競爭對手國在同個基礎上競爭，台灣更是最早拿到232條款的最惠國待遇的國家，如果要給談判團隊打分數，就是超過滿分100分的120分，20分是團隊的堅忍不拔並超前因應。

郭智輝表示，反觀中國輸美稅率是47％，也觀察到這次中國對於台灣能談出15%關稅的反應是「暴跳如雷」，因為只有國家才有如此條件，也就是說「美國把台灣當作一個國家在談判」，美國並不是把台灣當成中國的一部分，明顯可見台灣有自主的關稅談判團隊，對中國而言是很大的震撼，2026年對台灣而言是非常好的起點。

