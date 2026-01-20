別當白賊七！歐盟告訴川普「協議就是協議」

歐盟執行委員會表示，美國總統川普因歐盟收購格陵蘭島而對歐盟發出的經濟威脅是一個「錯誤」，違反了去年跨大西洋盟友之間達成的貿易協議。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕歐盟執行委員會表示，美國總統川普因歐盟收購格陵蘭島而對歐盟發出的經濟威脅是一個「錯誤」，違反了去年跨大西洋盟友之間達成的貿易協議。「協議就是協議」，承諾必須要遵守。

歐盟委員會主席烏爾馮德萊恩週二（20日）在瑞士達沃斯世界經濟論壇上發表講話時說：「歐盟和美國去年7月就達成了一項貿易協議」；「無論在政治還是商業領域，協議就是協議。朋友握手，就一定意味著某種承諾。」

川普宣布，從2月1日起對來自八個歐洲國家的商品加徵10%的關稅，6月起將增至25%，除非他能就「購買格陵蘭島」達成協議。格陵蘭島是丹麥的半自治領土，丹麥是北約盟國和歐盟成員國。此舉引發歐洲領導人強烈譴責，並表示美國領導人已越過紅線。

馮德萊恩表示，歐盟的回應將是「毫不動搖、團結一致且適度的」，但她沒有透露回應將採取何種形式。

在周日（18日）的一次會議上，歐盟特使同意尋求與川普政府的外交解決方案，同時歐盟也在製定應對方案，以防美國繼續推進徵收新關稅，此舉被視為違反了去年夏天美歐之間脆弱的貿易協議。該協議因向美國做出過多讓步而遭到批評人士的猛烈抨擊。協議規定，美國對大多數歐盟商品徵收15%的關稅，以換取歐盟承諾取消對美國工業品和部分農產品的關稅。

負責歐盟貿易談判的馮德萊恩促成了這項協議，希望避免與川普爆發全面貿易戰。然而，在川普最新一輪抨擊之後，歐洲議會領導人表示將擱置相關立法，這使得協議的前景變得不明朗。

目前正在考慮的措施包括恢復對價值930億歐元的美國商品徵收關稅，其中包括波音公司的飛機、汽車和波本威士忌。這些關稅在去年夏天貿易協定於7月底最終敲定之前被暫停徵收。

歐盟也在考慮啟用其尚未啟用的反脅迫工具，這是歐盟最強大的貿易工具，允許歐盟委員會對利用貿易措施向歐盟施壓的第三國採取的脅迫行動作出回應。

這些措施可能包括徵收關稅、收取費用或有針對性地限制對歐盟的投資。它們還可能包括限制進入歐盟龐大市場的某些部分，或限制企業以集團形式競標公共合約。

