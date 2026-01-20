15年全職主婦被丈夫瞧不起！「用3年逆襲」年賺99萬元成功反擊

日媒以真實案例揭示，當女性突破「扶養角色」並取得與配偶相近甚至更高的收入時，部分男性因長期將「經濟優位」視為自我認同核心。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在日本仍存有「男主外、女主內」觀念的家庭中，經濟結構往往成為權力失衡的根源。一名52歲女子便是在這樣的婚姻關係中度過了15年全職主婦人生，直到丈夫一句冷血的話，徹底改變了她的命運。在經濟壓迫與精神羞辱下，她從時薪千日圓的打工起步，歷經3年翻身成為年收500萬日圓（約新台幣99萬元）的職場女性，並為自己的人生宣告勝利。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，野口真由美（52歲，化名）的丈夫為地方公務員，過去曾對她說「在外賺錢是我的工作，家裡的事交給妳。」野口深信這是對家庭的承諾，因此長年專心家務與育兒，全力支援丈夫的職涯發展。然而，隨著孩子成長，教育費與生活成本不斷攀升，家計逐漸吃緊，她多次向丈夫反應生活費不足，卻屢屢遭到拒絕。

請繼續往下閱讀...

直到某次她正面告知家庭已無法負荷現有開銷時，丈夫冷笑回應「錢不夠？那妳去工作啊！15年來不都在玩，找個打工不是很簡單？」這句話讓野口瞬間清醒，她多年付出的家庭勞動，在丈夫眼中竟被視為「什麼都沒做」。

這場衝突成為她踏上重返職場之路的起點。然而，15年的職涯空白讓求職之路異常艱辛，她只能從時薪1000日圓（約新台幣197元）的兼職工作做起。更雪上加霜的是，丈夫不斷以「扶養範圍」為由施壓，要求她的年收入不得超過103萬日圓（約新台幣20萬元），同時仍需兼顧所有家務，形同在制度與婚姻的雙重限制下行走。

即便如此，野口並未放棄。她從兼職轉為派遣員工，並在長達3年的時間裡，利用深夜與零碎時間苦讀，考取與實務相關的專業證照。最終，她在派遣公司中表現獲得肯定，成功被轉為正職專業人員。

公司提出的年薪為約500萬日圓（約新台幣99萬元），與已屆役職定年（到一定年齡時須卸職，轉為專業職或普通職位）並且薪資開始下滑的丈夫收入幾乎相同。當她滿懷喜悅地向丈夫分享這項成果時，換來的卻不是祝賀，而是質疑與羞辱「妳怎麼可能拿到500萬？一定不是正經工作吧？是不是私下巴結人事？」

那一刻，野口終於意識到，丈夫無法接受她與自己站在同一個經濟高度。「只要我不再比他低一等，他就必須否定我來維持自尊。」她也在那瞬間下定決心，當工作穩定後，便會提出離婚。對野口而言，離婚不再是失敗，而是她以3年努力換來的「經濟自立」所開啟的新人生。她將離婚申請書視為一份勝利宣言，是擺脫經濟依附與精神壓迫的象徵。

專家指出，當女性突破「扶養角色」並取得與配偶相近甚至更高的收入時，部分男性因長期將「經濟優位」視為自我認同核心，容易產生強烈反彈，進而演變為經濟型精神霸凌。野口的案例，正凸顯日本社會在性別平權與家庭結構轉型中，仍待正視的深層問題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法