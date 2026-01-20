投信：美台兩地電力股投資熱潮 相關ETF創上市新高

投信法人表示，受到美台兩地電力股投資熱潮影響，使得相關ETF創上市新高。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕投信機構表示，美台兩地電力股投資掀熱潮，其中，1/20台股收盤後，重電股中興電（1513）強勢攻高7%漲停，華城（1519）衝破千元收1005元，登台股「千金股」，顯示重電股題材點火，法人資金看多。除台股重電股吸金外，主要投資美國電力基建股的新光美國電力基建ETF（009805），今天（20日）ETF交投買氣大增，成交量一口氣衝上3.49萬張，股價收在14.18元，創上市以來新高。

根據投信分析，美股2026年經濟成長強勁、企業獲利前景續旺，市場資金擔心大型科技股價過熱風險升，今年投資魅力可能退燒，改關注可望受惠經濟重啟動能的工業、能源類股，加上1/15台積電法說會後，關心電價議題，點出美台兩地重電股、電力基建股大漲，不再只是短線資金追逐焦點，反而是電力需求結構出現長線改變。

尤其，大型科技龍頭企業開始將電力與數據中心基建，視為未來AI擴張的核心戰略資產，也就是說，這將成為AI硬體紅利的投資新亮點。

根據Lipper統計，截至1/16為止，基礎建設主題基金今年以來報酬率全數翻正，表現最好的新光美國電力基建息收ETF基金，近一週漲幅達5.24%，今年以來創7.46%，在同類型基金表現領先；至於永豐ESG全球數位基礎建設基金，也有不錯表現，近一週上漲2.29%，今年以來也有5.08%的漲幅，顯示電力等基礎建設股搭上AI成長紅利，同時能平衡科技股波動風險，成為熱門基建族群。

對此，新光美國電力基建（009805）ETF經理人劉恆誌表示，今年美股那指本益比飆升至37倍、遠高於標普500指數的22倍，部分外資擔心AI股的高估值表現，恐加速泡沫化疑慮擴大，開始建議投資人2026年採納投資AI相關類股，但不直接買AI」的迂迴投資策略，主要看好的是電氣化與基礎設施領域，包括電網營運商、輸電設備供應商與再生能源開發商，公司基本面正處於結構性成長的浪頭上，可以捕捉AI成長紅利，兼顧科技股過熱風險高漲。

尤其，股價估值合理，相較於投資純科技股，電力實體建設類股具備產業非週期性成長優勢，能在AI泡沫修正時提供強韌支撐。

對此，台新投信建議，可考慮投資美國電力基建ETF，把握AI電力基礎建設的結構性機會透過ETF方式參與美國電力科技新時代，可以完整布局美國電網營運商、電力設備龍頭與關鍵公用事業企業，精準切入AI資料中心帶動的「電網升級」及「穩定電源擴充」雙主軸，兼具成長題材與穩定現金流特性，適合投資人，以定期定額或逢回分批方式中長期布局。

