威剛陳董當推手 新想「西門地下市」正式開幕

〔記者張慧雯／台北報導〕看準每日進出西門捷運站13萬人次的龐大人流，新想（DayDreamer）執行長周上閔宣布「西門地下市」今（20）日正式開幕，這也是臺北第一座沉浸式娛樂文化場域，新想以IP（智慧財產權）授權為主要業務，記憶體大廠威剛（3260）是新想第一大股東、持股約三成，董事長陳立白特別送來花束，恭喜「西門地下市」正式開幕。

周上閔指出，「西門地下市」首創以策展思維取代傳統櫃位招商，直接引進國際指標IP，將過去傳統的交通節點，進化為集結動漫、二次元、潮流文化與K-POP的國際IP轉運站，重塑西門站商業價值；他也坦言，臺灣不缺百貨公司，但缺一個能讓年輕人歸屬的風格聚落，「西門地下市」的意義在於填補這塊市場缺口，讓臺北的城市風格更加完整。

周上閔說，「西門地下市」大膽打破傳統商場追求坪效的舊有框架，規劃每月配合新番動畫或偶像回歸的策展邏輯，持續創造人流回訪誘因，重塑西門站商業價值，同時，預計2月上旬於「西門地下市」率先試行數位市民系統APP；他也表示，未來更將「西門地下市」視為集團走向國際的核心展示案例，IP能跨越文化與地域藩籬，是連結全球粉絲的最佳語言，而新想目前正同步規劃朝IPO（公開發行）方向前進。

記憶體大廠威剛（3260）是新想第一大股東、持股約三成，董事長陳立白特別送來花束，恭喜「西門地下市」正式開幕。（記者張慧雯攝）

