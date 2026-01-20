鴻海強化機器人佈局 攜手廣宇砸11億拿下關鍵技術

鴻海強化佈局機器人領域，攜手旗下連接器廠廣宇共同注資3200萬歐元，投資比利時新創公司Magnax BV、合計取得52%股權。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）強化佈局機器人領域，攜手旗下連接器廠廣宇（2328）注資3200萬歐元（約新台幣11.8億元），投資比利時新創公司Magnax BV，合計取得52%股權。對此，廣宇董事長李光曜表示，此次投資案象徵銅絲將從傳統線束廠邁向高階關鍵零組件供應商的重大轉型，正式掌握人形機器人與高效能電機核心技術動力。

根據廣宇科技董事會通過的投資案內容，廣宇與鴻海分別出資2300萬以及920萬歐元（約新台幣8.5億元與3.4億元），分別佔Magnax股權37.28%與14.91%，廣宇將以最大股東身分取得Magnax過半數董事席次並擁有實質控制力，協助Magna 進行資源整合與市場開拓。

廣宇預計憑藉本次投資，取得Magnax的無軛軸向磁通電機（AFM）專利技術 ，與傳統徑向磁通電機（RFM）相比，AFM具備更高的功率密度與扭力密度，且體積更輕薄，適合空間與重量受限的人形機器人與高階工業設備，是新一代動力平台的首選。有助於廣宇優化產品組合、提升毛利率，更將從被動的接單生產，轉變為能提供動力系統核心解決方案的合作夥伴，預計相關業務最快將於2027年起帶來顯著的營收貢獻。

廣宇觀察，對於正處於需求爆發前夕的人形機器人產業而言，機器人全身約有40至50個關節，對電機的體積與爆發力要求極高，Magnax的技術能夠有效解決傳統電機體積過大、重量過重的問題，公司將聚焦人形機器人髖關節與上肢等高負載關節應用，提供高扭力、輕量化的解決方案，藉此建立在機器人供應鏈中的關鍵地位。

廣宇認為，在全球高效能與節能需求快速提升的背景下Magnax的AFM作為平台型技術，具備跨產業複製與擴展的潛力。其應用範圍不僅侷限於機器人，更可廣泛延伸至其他高階工業與載具領域，這項技術將幫助廣宇切入工業用冷卻風扇、數據中心散熱系統以及其他產品應用。

此外，藉由導入廣宇的製造管理優勢與鴻海集團的供應鏈資源，管理層看好將大幅提升AFM產品的量產能力與成本競爭力，加速其在電動車、工業製造及其他相關應用領域的商業化進度。廣宇將持續延伸旗下「3S（延伸 Stretch、轉向 Shift、擴張 Scale）」策略，由單純的線束供應商，升級為掌握核心技術的關鍵零組件製造商。

