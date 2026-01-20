生策會理監事改選 生技業理事僅剩1位 「生技醫療策進」名存實亡

生策會進行第八屆理監事改選，3月將選出新會長，前台大校長楊泮池呼聲高。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕全名「國家生技醫療產業策進會」（簡稱生策會）今日進行理監事改選，選舉結果出爐，35名理事中，生技業僅剩一位，11名監事中，生技業也只有一位，科技、醫療、金融業全面進駐，預計3月3日選出新任會長，目前呼聲最高為前台大校長楊泮池，國內生技業私下表示，生策會應該要改名，改成醫療科技產業策進會，簡稱醫策會或醫科會。

生策會由前立法院院長王金平創辦，一開始理監事多數都是生技業者，之後才慢慢加入醫院方，但前幾屆開始，科技業大量加入，另外包括金控業也來插花，許多生技業者搶不過這些有錢有權的科技、金融業者，選擇漸漸淡出。

這次是第八屆生策會理監事改選，生技業僅剩一理事及一監事，在第六屆時，其實科技業已占11席，僅次於醫院代表的12席，生技業那時候還有6席；2023年第七屆改選時，科技業又增加至13席，醫院也增至15席，生技業剩下4席，學研單位同步減少。

其實生策會這次改選原本訂在去年12月舉行，但因各方角力不斷，也有部分業者還在積極努力爭取最後出線機會，導致延到本月才改選，不過當初外傳積極爭取進入安全名單的業者，沒有出現在最終正選名單中，顯示還是競爭不過這些科技及金融業者。

生策會理監事改選會如此競爭激烈，主要是許多生技、科技業者研發的產品，都想跟醫院打交道，生策會平台成為最佳交流場域，導致業者搶破頭想出任理監事。

生策會預計3月初年會選出新任會長外，副會長包括廣達董事長林百里及中國醫藥大學董事長蔡長海兩位有望連任，另外前行政院副院長、現任凱基金控副董事長沈榮津也將首度出任副會長。

