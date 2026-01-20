張榮發紀念特展開幕 首曝張榮發一度想買下Berthillon冰淇淋店

「所信所行‧善不止息─長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」，即日起在張榮發基金會B1開展。（張榮發基金會提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮集團旗下張榮發基金會今日宣布，長榮集團與張榮發基金會特別舉辦「所信所行‧善不止息─長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」，今（20）日起在張榮發基金會B1開展，免費參觀，同時，位於張榮發基金會大樓的海事博物館也於展覽期間同步免費開放。

長榮集團指出，此次紀念展共規劃四大展區，包括總裁張榮發生平、創業歷程、公益慈善、十年傳承等，展出逾300件珍貴文物，其中包括張榮發生前等比例製作的蠟像、中日文親筆手稿、平面與實體文物等，完整呈現張榮發一生的所信所行。此外，展覽以多元展示手法呈現張榮發豐沛的人生故事與行善事蹟，同時揭露他許多不為人知的生活點滴，亦首度公開未曾曝光的張榮發生活照片與手稿。

張榮發基金會透露，張榮發生前很喜歡吃冰淇淋，尤其是位在巴黎的人氣名店Berthillon貝蒂雍，他還格外喜歡將香草與巧克力兩種口味攪拌後混在一起吃，甚至一度考慮買下該店，後來法國代理行老闆為此特別送張榮發一幅Berthillon外觀的油畫，這次紀念展也將展出這幅畫，也因此，紀念展期間，張榮發基金會在每周三特別推出「冰淇淋日」，參觀民眾只要秀出在臉書打卡長榮海事博物館，即可於特展區兌換限量冰淇淋。

