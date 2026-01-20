台積電吃下20年彰化外海風電 沃旭920MW風場今年Q3商轉

彰化外海的大彰化西南第二階段及西北離岸風場最後一座風機日前已安裝完成。（沃旭能源提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕全球離岸風電龍頭沃旭能源（Ørsted）今（20）天宣布，位於彰化外海的大彰化西南第二階段及西北離岸風場，最後一座風機日前已經順利安裝完成，後續緊接進行風機併網工程、電力系統測試，以及所有海纜相關工程，預計於今（2026 ）年第3季達成風場全面商轉。該風場未來20年開發乾淨綠電，已由護國神山台積電全部吃下，這也宣告台積電的綠電來源供應無虞。

風場就坐落在彰化外海35至60公里處，由66座單機容量達14 MW的最新世代巨型風機組成，總裝置容量高達920 MW。回顧這項工程，自去（2025）年2月啟動海上施工後，僅耗時約一年的時間，就完成所有海上安裝作業，不僅展現超高效率，更創下13萬小時海上施工零失能傷害的優異安全紀錄。

請繼續往下閱讀...

沃旭能源亞太區總裁古沛明（Per Mejnert Kristensen）表示，隨著所有風機安裝完工，我們達成協助台灣擴大離岸風電建置的重要里程碑，也為沃旭能源同時執行有史以來規模最大的8.1 GW 離岸風場建置工程取得關鍵性成果。

值得關注的是，這座風場早在規劃之初就備受市場矚目，台積電於2020年便與沃旭簽署企業購售電合約（CPPA），將該風場未來20年的產出電力全數承包，是目前亞太區規模最大的綠電交易。自去年7月首座風機開始發電以來，潔淨能源已陸續送往全國電網。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法