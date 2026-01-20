台積電面臨「幸福的兩難」六大客戶尋找第二代工 誰會出線仍有挑戰

德意志銀行研究報告指出，台積電正面臨「幸福的兩難」，其3奈米製程產能極度緊張，訂單不僅排到了2026年，甚至還延至2027年，迫使台積電不得不大幅增加資本支出計畫。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕一份報告顯示，三星在美國的晶片業務正受到廣泛關注，這家韓國巨頭吸引許多無晶圓廠客戶的濃厚興趣。據德意志銀行（透過社群媒體Jukan發文）稱，三星晶圓代工在這場競爭中處於領先地位。據稱，三星的泰勒晶圓廠將成為美國半導體代工客戶的下一個首選，並指出英特爾的代工執行力正面臨挑戰。

德意志銀行在近期發布的研究報告中指出，全球半導體代工巨頭台積電正面臨「幸福的兩難」。其3奈米製程產能極度緊張，訂單不僅排到了2026年，甚至還延至2027年，迫使台積電不得不大幅增加資本支出計畫。德意志銀行指出，這種產能瓶頸正在重塑市場格局，促使台積電的頂級客戶認真考慮將三星和英特爾作為替代方案。

儘管三星和英特爾在晶圓代工方面表現「起伏不定」，但德意志銀行強調，六大客戶蘋果、輝達、超微、博通、高通和聯發科別無選擇，只能尋求替代產能。因此，台積電在先進製程晶圓代工市場的佔額預計將從95%下降到90%。

報告指出，高通和超微等客戶正計劃向三星下單，很可能採用該公司的2奈米製程（SF2及其衍生製程）。三星代工部門已經贏得了輝達和蘋果等客戶的青睞，因此客戶對其的信心遠高於英特爾等公司。

wccftech報導指出，自從晶圓廠開始在美國大力投資以來，關於供應鏈層級，或者說客戶會選擇哪家作為第二的代工廠的爭論就一直存在。傳統上，由於主要供應商台積電能夠滿足所有無晶圓廠客戶的晶片需求，因此這場討論並未引起太多關注。但隨著人工智慧熱潮的興起，供應鏈出現嚴重的瓶頸。這促使超微、輝達、高通、蘋果等眾多公司尋求第二的代供應商。

近期有報導稱，三星決定優先發展位於泰勒的工廠，將生產線升級至2奈米製程，並投資建造先進封裝生產線。目前，無晶圓廠製造商正在尋找能夠取代台積電N3製程的製程，而可供選擇的只有英特爾的18A和三星的SF2，這兩款技術在製程等級上都更勝一籌。美國製造商對英特爾和三星的青睞表明，晶片行業仍有發展空間。

高通和超微最有可能考慮三星，而蘋果和博通正在評估英特爾。然而，分析師補充道，儘管英特爾的14A製程具有潛力，「但仍有許多工作要做」。

值得注意的是，晶圓代工訂單尚未真正落實到生產線上，這對三星和英特爾這兩家晶圓廠來說都是下一步的關鍵。

