亞洲首批、全台第一家 中華電信獲BSI資料中心信任標誌

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信今日宣布，正式獲英國標準協會（BSI）頒發「資料中心信任標誌（Data Centre Mark of Trust，DCMoT）」，成為全國第一家、亦為亞洲首批獲頒此國際級資料中心信任驗證的企業，為台灣資料中心產業樹立重要里程碑。

中華電信指出，資料中心信任標誌（DCMoT）」為BSI於2025年推出之全球首創型驗證制度，採跨模組整合式驗證架構，從制度、治理與實務三個層面，全面檢視資料中心於設計、建置、營運與持續改善等關鍵能力。驗證範圍涵蓋可用性、營運持續、資訊安全、隱私保護、能源與資源管理、韌性，及永續與風險治理等核心議題，並建構於ISO國際標準體系及全球與歐盟法規治理體系之上，為全球資料中心產業建立具高度信任基礎的評估框架。

中華電信表示，中華電信長期投入資料中心產業發展，持續強化高可用、高韌性架構設計，建構完善的不間斷維運機制與多層次資安防護體系，積極推動資料中心升級為AI資料中心（AIDC），成為政府、金融業、製造業等關鍵產業最穩定、可靠的關鍵基礎建設提供者，同時，憑藉自有資料中心建設與代建豐富經驗，協助政府、企業於海外建置國際高水準等級的AIDC，推動產業營運實務持續與國際接軌。

在技術布局方面，中華電信說，積極導入支援雲端與AI應用的液冷技術與高效能運算基礎設施、全光網路高速互連、低延遲邊緣運算平台，以及即時監控與自動化維運、數位孿生等智慧化技術，全面提升資料中心營運效率與服務穩定度，為客戶部署AI與雲端創新應用奠定關鍵技術基礎。

中華電信說，此次取得BSI「資料中心信任標誌（DCMoT）」，不僅是對中華電信資料中心營運與治理能力的高度肯定，也為台灣資料中心產業建立可被遵循的國際信賴標竿。未來，中華電信將持續深化資料中心治理、風險管理與技術創新，結合全光網路、雲端、AI與資安等核心技術優勢，打造具國際水準之資料中心生態系，進一步強化台灣在AI、雲端與數位創新領域的國際競爭力。

