智利櫻桃價格下跌2因素 買家轉向綠葡萄送禮好物

〔財經頻道／綜合報導〕智利櫻桃繼續主導市場，價格較上週進一步下跌。據貿易商稱，由於目前櫻桃價格低迷且需求疲軟，許多買家將目光轉向了綠葡萄。

智利櫻桃Lapins和SantinaSantina的產季已接近尾聲，供應量逐漸減少，主要品種的價格下降了約15%。這主要歸因於幾個因素：元旦過後，補貨工作仍在進行；由於距離農曆春節還有一個月，市場需求疲軟。此外，市面上優質櫻桃的比例相對較低，也進一步抑制了整體價格。台北日前智利進口的櫻桃每盒一千公克台幣約400元。

綠葡萄同樣適合禮品包裝，並具有節慶送禮的特質。此外，目前綠葡萄供應有限，品質和口感俱佳，因此價格和銷售量都非常理想。黑葡萄由於顏色原因，在禮品包裝中較少使用，因此市場相對疲軟。

綠葡萄價格較去年同期顯著上漲約15%。甜球葡萄價格也有所上漲，黑葡萄價格則低於去年同期。近期台北秘魯秋脆綠麝香無籽葡萄1袋（800-900g）售價約650元。

