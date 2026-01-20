新青安12月受理件數續回升 近8個月新高

根據財政部統計，去年12月新青安貸款受理件數4360件、為近8個月新。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕根據財政部統計，2025年12月新青安貸款受理及撥貸件數均明顯回升，受理件數4360件、為近8個月新高，受理金額346.87億元、為7個月新高；撥貸件數4443件、金額364.71億元。行庫主管表示，去年9月起新青安不受銀行法不動產放款比率限制，紓解房貸排撥情況，但短期房市仍處修正階段。

根據統計，12月新青安受理戶數4360戶、月增10.46%；受理金額346.87億元、月增8.97%；撥貸戶數4443戶、月增8.45%，撥貸金額364.71億元、月增10.11%，主因銀行房貸排撥情況明顯改善。八大公股銀行中，與11月相較，除了土地銀行受理戶數減少外，其餘行庫受理戶數均月增；其中，以台灣銀行受理1128戶最多、合作金庫726戶次之，土銀680戶退居第3。

新青安貸款將於今年7月底屆期，財政部表示，對於貸款年限、寬限期、額度上限、利息補貼及申貸資格等均須通盤研議，目前正整體評估房市供需、金融市場、民眾需求、新青安貸款成效、政府收支財源運用及公股銀行資金成本等，與相關部會共同研議，滾動檢討政策方向，以協助房市及金融穩健發展。

