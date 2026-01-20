土方之亂 營造公會提解方

營造公會針對土方之亂提出建言。圖右二為公會理事長陳煌銘。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內土方之亂燒不停，營造公會今天也罕見發聲，公會理事長陳煌銘指出，土方問題導致很多公共工程、建築案都停擺，現在提出來的政策都不周全，建議應該由行政院高層跨部會協商，會員也建議土方管制應暫緩實施或有緩衝期，甚至建立土方交易平台，讓需要去化土方及需要土方回填的業者，彼此交易，直接從源頭處理土方。

陳煌銘今日再三提到，營建廢棄物中，有90%是有用的資源，包括磚頭、混凝土等，它並不是事業廢棄物、一定要掩埋，如果可以進行資源回收，讓它們到需要的地方去，就可以處理掉8成的土方問題，也可以讓這些資源可以重複再利用。

陳煌銘說，土方問題其實已經存在30年以上，但30年過去，現在營造業產值增加3.5倍，量體增加，土方量也隨之增加，接下來還有更多老舊建物公辦都更，基地面積都很大，現在若不能解決土方問題，未來會衍生出更大的問題。

承包大量的公共工程業者榮工表示，土方之亂影響最大的是工期延宕，另外跟業主簽訂的合約，則因處理土方價格大增帶動成本增加，因此希望公共工程能展延、政府能補貼增加的成本，讓公共工程能順利進行下去。

工信工程則有三點建議，首先是土方問題的主管機關要確立，現在不只內政部，包括農業部、環境部、地方政府都有不同的做法及想法，所以業者無所適從；其次是有些新增的土資場，每天開放的時間只有七、八個小時，但公共工程一天進行的時間很長，應該把營業時間拉長；最後則是公共工程的工期希望能展延、增加的成本也能補貼。

陳煌銘表示，土方處理雖然佔整個工程成本比重不高，但土方無處可去，導致工程無法進行是最大的問題，政策雖有提出解決之道，但並不周全，希望政府可以出面好好處理這次土方問題。

