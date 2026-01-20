國際局勢持續波動 元大期貨今年勝過去年

元大期貨看今年更好。圖為董事長林添富。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕2025年國際局勢動盪，期貨交易熱度升高，至今年元月仍然不墜，本月台灣期貨交易量超過200萬口，昨日單日更達310萬口，遠高於去年日均的150萬口。元大期貨（6023）總經理高毅瑞預估，期貨市場將持續因地緣政治變動、原物料波動、美元走勢而增溫，帶動今年期貨交易更強過去年。

元大期貨去年營運表現也不俗，2025年全年稅後淨利26.55億元，每股稅後盈餘（EPS）8.45元。董事長林添富表示，一直期許能帶領元大期貨營運節節高升，不過期貨產業看天吃飯，今年的獲利表現還需要看美國利率走勢，不過仍會努力強化營運表現。

請繼續往下閱讀...

高毅瑞分析，今年美國將期中選舉，美國總統川普可能有更出人意料的舉動，會反應在交易市場量上，元大期貨今年整體表現也有望優於去年，不過地緣政治等波動是機會也是挑戰，將審慎因應。

此外，高毅瑞也表示，地緣政治波動另一明顯反應就是黃金、白銀價格，近年明顯持續飆漲，不過金銀價格已有失真狀況，白銀現貨的價格甚至高於期貨，需持續留意。

在海外佈局部分，元大期貨有香港、新加坡2大海外據點，其中新加坡在去年成立，林添富指出，元大期貨佈局2大亞太金融中心，目前香港營運持穩，新加坡則尚需更長時間耕耘，期待4到5年站穩腳跟後、能再向東南亞等新市場擴散。

