討厭花錢維修？15個汽車品牌被點名恐是糟糕選擇

〔財經頻道／綜合報導〕買車本來就不便宜，如果一輛車需要頻繁維修與高額保養費，長期下來開銷只會不斷累積。美國財經媒體《FinanceBuzz》報導指出，根據《消費者報告》（Consumer Reports）的調查，針對數十萬輛汽車的維修與保養表現進行評分，滿分為100分，分數越高代表可靠度越佳。如果你討厭在保養上花錢，以下這15個汽車品牌恐怕是你最糟糕的選擇。

1.Rivian：可靠度評分為24，Rivian以電動皮卡與SUV聞名，擁有實用的續航表現、亮眼的加速性能，以及前行李箱與部分車款的「Gear Tunnel」等獨特設計。然而，過度依賴螢幕操作，以及不穩定的可靠度評價，可能會讓重視維修成本的車主感到挫折，儘管現有車主的滿意度偏高。

2.Jeep：可靠度評分為28，Jeep以硬派越野風格擁有極高品牌忠誠度，旗下包括經典的Wrangler，以及Cherokee、Wagoneer 等 SUV。但《消費者報告》指出，油耗表現與可靠度問題拖累了整體評分。

3.GMC：可靠度評分為31，《消費者報告》形容GMC車款為「貼牌後、稍微高級一些的雪佛蘭SUV與卡車」。不幸的是，這些車款在可靠度方面，仍存在與雪佛蘭類似的問題。

4.Genesis：可靠度評分為 33。《消費者報告》形容其可靠度表現「好壞參半」，同時指出新款車型的操作介面變得過於複雜，影響整體使用體驗。

6.凱迪拉克（Cadillac）：可靠度評分為41，凱迪拉克是老字號豪華品牌，近年積極跨足電動車市場，推出Lyriq與Celestiq等車款，但在可靠度方面仍未獲得高分。對於凱迪拉克或本榜單上的其他品牌，若想降低整體用車成本，建議多比較保險方案，設法節省相關支出。

7.福斯（Volkswagen）：可靠度評分為42，《消費者報告》指出，福斯車款的操控與控制設計近年成為問題焦點，從業界最佳之一，滑落至近期車型中的後段班。此外，整體可靠度表現「多數低於平均水準」。

8.雪佛蘭（Chevrolet）：可靠度評分為42。產品線涵蓋 SUV、卡車與經典跑車Corvette，也同步發展電動車，但整體可靠度評分未達市場平均水準。

9.Volvo：可靠度評分為 42。以安全性著稱，但部分燃油車款設計略顯老舊，加上可靠度表現平平，未能在評比中脫穎而出。

10.現代（Hyundai）：可靠度評分為48。從平價轎車到三排座 SUV，產品線完整，並提供多款油電與電動車，但整體可靠度與滿意度僅屬平均水準。

12.特斯拉（Tesla）：可靠度評分為50。特斯拉以續航力、性能與超級充電網路聞名，但基本功能過度依賴觸控螢幕、組裝品質不一，加上可靠度僅屬中等，對精打細算的消費者並不友善。

13.別克（Buick）：可靠度評分為 51。SUV 車款主打介於豪華與實惠之間的定位，內裝質感佳、價格相對親民，可靠度與資訊娛樂系統表現穩定，具一定吸引力。

14.日產（Nissan）：可靠度評分為 57。產品線多元，但不同車型之間的可靠度差異明顯，表現不一致，使消費者在選購時需更加謹慎。

15.BMW：可靠度評分為 58。在舒適性、科技與操控表現上持續獲得高度評價，電動車與插電式油電車表現也不俗，雖然維修成本偏高，但部分車型在二手市場仍具高CP值。

