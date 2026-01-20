集邦：1月電視面板全面調漲 部分顯示器面板也跟進

1月電視面板全面調漲，部分顯示器面板也跟進。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市調機構TrendForce今日指出，第一季在傳統淡季下，電視面板需求不弱，加上中國面板廠計劃2月進行減產，整體面板供需處於平衡狀態，有利電視面板在第一季迎來一波漲勢，且在電視面板上漲的帶動下，部分顯示器面板也有機會調漲。

TrendForce研究副總范博毓指出，1月雖然受到記憶體與各式零組件漲價的衝擊，但是部分主力電視品牌客戶仍積極增強備貨，希望可以在記憶體等零組件的取得能力相對小品牌客戶較優之下，進一步獲取更多市佔率。

因此，電視面板需求在第一季的傳統淡季表現並不弱勢，加上面板廠已經計畫將在2月份進行相對應的減產，整體電視面板供需處於平衡狀態，有利於電視面板價格在第一季迎來一波漲勢。 目前預估1月電視面板價格將轉為上漲，包括32吋、43吋、55吋與65吋將調漲1美元。

在顯示器面板部分，范博毓說，對液晶顯示器面板而言1月雖是傳統淡季，但在各式零組件持續調漲價格的趨勢下，部分品牌客戶也開始積極進行提前備貨，以避免後續採購成本出現持續被墊高的風險。這使得部分客戶對於顯示器面板需求提前轉強。

並受惠於電視面板漲價成功的氛圍，1月Open Cell面板有望率先反映價格調升，主流尺寸如23.8吋 IPS與27吋 IPS預也計調漲0.1~0.2美元，而顯示器面板模組價格則仍將維持持平態勢。

筆電面板情況則有所不同。因記憶體漲價等衝擊，筆電品牌客戶在第一季轉趨於積極備貨，希望可以在手中仍有零組件庫存，以及趕在終端價格實際開始調升前，盡可能擴大出貨量，品牌客戶因而增強了對筆電面板的需求，同時也要求面板廠在價格上作更多讓步。

面板廠雖然感受到需求增強的趨勢，但顧及客戶關係，以及考量第二季度以後面板需求的高度不確定性之下，在面板價格的姿態上明顯放軟，預期1月份筆電面板仍維持跌價的趨勢，其中TN機種估下跌0.1美元，IPS機種預估下跌0.2美元。

