時薪1734元起跳！這10種工作不必通勤也能賺高薪

〔財經頻道／綜合報導〕遠端工作不再代表必須接受較低的薪資。如今，許多專業人士即使不通勤、不進辦公室，也能賺到高薪。美國財經媒體《FinanceBuzz》報導，10種適合遠端工作的職位，時薪至少55美元（約新台幣1734元），這些工作不僅具備高度彈性，收入也相當可觀，更重視經驗與專業，而非無止盡的加班與拚命工作。只要具備合適的背景或證照，在家工作已成為一種能以自己節奏持續賺錢的務實選擇，薪資資料來源為美國勞工統計局。

1.電腦與資訊研究科學家：時薪中位數67.74美元（約新台幣2136元）。隨著企業持續開發更先進的軟體、AI與資料系統，電腦與資訊研究科學家的角色愈來愈重要。他們負責設計新的運算技術並解決複雜的技術問題，常為大學、政府機構或科技公司遠端工作。日常工作包含研究、資料分析與跨部門協作。未來十年就業成長率預估為10%，職涯發展可進階為資深研究人員或顧問。

2.資訊安全分析師：時薪中位數60.05美元（約新台幣1893元）。資訊安全分析師負責保護企業的電腦系統與敏感資料免於網路威脅，且多數工作可採遠端或混合模式。日常任務包括監控網路安全、評估資安風險及回應資安事件。通常需具備電腦科學或相關領域的學士學位。該職位未來十年就業成長率高達29%，可晉升為資深資安專家或顧問。

3.財務經理：時薪中位數77.74美元（約新台幣2451元）。財務經理負責企業的預算控管、財務預測與整體財務策略，且相當適合遠端或混合工作模式。日常工作包含分析財報、向高層提供建議及管理財務風險。多數職位要求財務、會計或商業相關學士學位。

4.薪酬與福利經理（Compensation and benefits manager）：時薪中位數67.48美元（約新台幣2128元）。薪酬與福利經理負責設計員工薪資制度、健康保險與退休福利方案，工作性質本身高度支援遠端作業。日常工作包括分析薪資數據、確保法規合規，並向管理層提供策略建議。

5.訓練與發展經理：時薪中位數61.10美元（約新台幣1926元）。負責規劃員工教育訓練、領導力發展與線上學習計畫。日常工作包含評估組織訓練需求、管理培訓資源與評估成效。

6.銷售工程師：時薪中位數58.42美元（約新台幣1842元）。結合銷售與技術專業，負責銷售高技術含量產品，並為客戶提供技術支援，工作多可遠端進行。日常工作包括線上產品簡報、回覆技術問題與協助銷售團隊成交。

7.律師／法律顧問：時薪中位數72.67美元（約新台幣2291元）。律師提供法律諮詢、撰寫合約與法律文件，並協助客戶處理法律事務，許多領域性質皆支援遠端。

8.電腦與資訊系統經理：時薪中位數82.31美元（約新台幣2595元）。負責統籌企業的科技策略與IT架構，愈來愈多職位可遠端執行。日常工作包括管理技術團隊、制定系統發展方向與協調跨部門專案。

9.資深財務分析師：時薪中位數62.98美元（約新台幣1986元）。負責分析投資機會、財務預測與公司營運績效，許多職位支援遠端工作。日常工作包括財務建模、製作分析報告及向高層提出建議。

10.資深軟體工程師／開發者：時薪中位數78.84美元（約新台幣2486元）。資深軟體工程師是目前最常見的全遠端高薪職位之一，市場需求持續強勁。工作內容包括系統設計、程式開發與維護、程式碼審查與除錯，並與團隊進行線上協作。

