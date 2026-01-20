AI點明燈 經部：2025外銷訂單破7000億美元大關創新高、成長26％

經濟部統計處今公布2025年全年外銷訂單金額7437.3億美元，首度站上7000億美元大關，年增26%。（統計處提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕2025年籠罩在關稅不確定性陰霾中，但AI（人工智慧）、高效能運算及雲端資料服務等應用需求殷切，客戶備貨動能強勁不衰，如同「明燈」點亮整體經濟表現。經濟部統計處今公布2025年全年外銷訂單金額7437.3億美元，年增26%。經濟部表示，2025年外銷訂單首度站上7000億美元大關、年增逾兩成。

統計處今公布2025年12月外銷訂單表現，去年12月訂單金額762億美元，續創歷史單月新高，年增43.8%，表現優於預期；2025年第4季接單金額2186.3億美元，創歷史單季新高，年增35.9%。

請繼續往下閱讀...

統計處長黃偉傑指出，2025年全球經濟展現韌性，AI應用技術加速拓展，挹注相關供應鏈訂單動能，加以半導體先進製程積極擴充產能，帶動半導體設備需求增加，2025年全年接單7437.3億美元，年增幅度達26%。

按貨品別觀察，觀察接單兩大主力，去年12月資訊通信產品接單額286.8億美元，創歷年單月新高，年增88.1%，電子產品接單額278.7億美元，寫歷年同月新高、歷史單月第3高，年增39.9%；光學器材因光學檢測及量測設備接單續增，年增13.1%。

傳統貨品部分，受海外同業產能過剩以及市場需求不佳影響，致塑橡膠製品年減8.2%、基本金屬年減2.5%、化學品年減0.4%；機械產品則因半導體設備訂單增加，年增17.2%。

去年12月外銷訂單海外生產比46.5%，較上年同月下降1.8個百分點，主因資訊通信產品廠商提高國內生產比重所致。

展望未來，統計處看好AI商機持續，預估今年1月接單金額落在700億至720億美元，月減5.5％至8.1%，年增45.7％至49.9%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法