英業達AI伺服器需求續強 葉力誠：今年要再創AI巔峰

英業達董事長葉力誠看好AI今年仍是集團最重要的成長動能。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器主板龍頭廠英業達（2356）今天舉辦旺年會，董事長葉力誠表示，展望2026年，預期AI伺服器與雲端解決方案需求可望持續大幅成長，成為推動營收的重要引擎，集團將全力投入AI伺服器設計與製造優化，期許「要讓AI再創巔峰」，同時強化供應鏈技術整合，並深化雲端客戶經營，與上下游夥伴建立更緊密的合作關係。

葉力誠指出，2025年對科技產業而言是充滿挑戰的一年，企業不僅要持續開發與應用前沿技術，也要有效率、具彈性地擴充產線，以穩定提供產品給客戶，這同時也是考驗企業韌性與創新的重要時刻。不過，英業達營收仍持續創下新高，其中AI伺服器營收年增40%，公司持續站穩AI伺服器大廠供應鏈角色。

葉力誠認為，英業達在AI浪潮中持續布局並取得進展，展望2026年，AI仍是英業達最重要的成長動能，預期AI伺服器與雲端解決方案需求將延續強勁走勢，並可望持續挹注營收成長。為掌握市場機會，英業達將加速推動AI伺服器設計與製造流程的優化，透過供應鏈技術整合提升交付效率與產品競爭力。

同時，葉力誠強調，公司將不斷深化雲端客戶的合作廣度與深度，在全球供應鏈快速變動與市場需求升溫的環境下，以更緊密的協作模式提升整體應變能力，穩定支援客戶出貨與專案推進。面對新的一年，看好英業達能在AI與雲端市場持續擴大版圖，推動營運再創佳績。

