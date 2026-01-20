私募基金難推動 投信投顧業者喊鬆綁合格投資人的人數限制

投信投顧公會理事長尤昭文表態應鬆綁私募基金合格投資人的人數限制。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕由投信投顧公會主辦、私募股權公會合辦、證券商公會協辦「私募基金商品合格投資人之人數限制議題」座談會今日登場，投信投顧公會理事長尤昭文指出，金管會希望打造台灣成為亞洲資產管理中心，需思考私募商品與市場的成長，而打通成長通道的第一步就是鬆綁合格投資人的人數限制。

座談會從國際主流法規、市場的發展限制、資產管理業的多元化與多層次展望、以及投資人保護風險管理措施等不同面向進行探討，與會的專家學者齊聲建議金管會，在交易風險可控與健全投資人保護的機制下，參考美國、香港、新加坡的作法，應鬆綁各種與私募基金業務相關的投資人數限制。

請繼續往下閱讀...

金管會副主委陳彥良在座談會中也表示，適逢金管會推動臺灣成為亞洲資產管理中心之目標，對於投信投顧法中境內外私募基金投資人數的限制，以及「未具證券投資信託基金性質之境外基金」的上限，打破99人限制是達到政策目標的「良藥秘方」，金管會聽到大家的聲音會積極進行，讓臺灣市場往國際化、產品多元化、國內資金回流且吸引外資來臺。

尤昭文則認為，資產管理業的範疇是多層次的，從高端的創投、私募股權基金、到各式私募商品、到公募產品，從面對市場各類投資人到提供多元化的商品滿足他們的需求，才能建構一個多層次多元化的資產管理業，而投信投顧業朝著台灣成為亞洲資產管理中心的目標努力前進，極力思考私募商品與市場的成長，打通成長通道的第一步就是鬆綁合格投資人的人數限制，打開資產管理規模的成長屏蔽。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法