緯創集團攜手環泥簽約 共同開發台灣地熱技術

緯創旗下緯創綠能控股今日與環泥旗下環台地熱控股簽署案場開發與技術合作協議。（緯創提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）旗下緯創綠能控股今日與環泥（1104）旗下環台地熱控股簽署案場開發與技術合作協議，雙方將結合跨產業資源，共同投入地熱能源開發。緯創看好此舉象徵緯創綠能在再生能源領域的積極布局，更期望透過與專業夥伴的結盟，加速國內地熱產業發展，為未來科技發展所需的穩定電力奠定根基。

緯創表示，在當前全球淨零碳排的趨勢下，穩定的再生能源供應已成為企業實踐永續發展的關鍵。相較於太陽能與風力發電，地熱能源具備不受天候影響、能提供24小時穩定電力的特性。鑑於台灣地熱產業尚處於起步階段，更需要跨領域的資源投入與技術整合，以加速整體產業鏈的成熟。

緯創綠能與環台地熱現階段將以台東地區為起點，從各自的專業出發，展開實質的合作。除了環台在地熱案場上的開發經驗，緯創也將協助透過數據分析優化探勘流程，並計畫引入國內外優質的探勘與鑽井技術，逐步讓地熱能源在臺灣蓬勃發展，朝向規模化與產業化的目標邁進。

緯創強調，集團向來秉持「創新而永續」的願景，積極投入節能減碳行列。透過此次與環台地熱的攜手並進，緯創綠能將持續運用企業資源推動綠能科技，在追求技術創新的同時，亦致力於建構穩定的再生能源環境，為守護環境品質與臺灣能源轉型貢獻心力。

