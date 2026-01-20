歐盟擬推網路安全提案 排除中國供應商

歐盟預計將於今（20）日公佈1項計畫，旨在將中國供應商從包括網路在內的歐洲關鍵基礎設施排除。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕歐盟預計將於今（20）日公佈1項計畫，旨在將中國供應商從包括網路在內的歐洲關鍵基礎設施排除，以加強減少對第三國的依賴。

根據《法新社》報導，歐盟委員會將公布其修訂網路安全規則的提案，旨在限制被視為構成安全風險的外國公司。

1位歐洲官員表示，歐盟委員會曾在2023年敦促成員國將華為和中興的設備排除在其行動網路之外，理由是存在安全風險，但現在希望將其改為強制性禁令。

事實上美國長期以來一直禁止華為，並試圖說服盟友效仿，理由是擔心華為的產品可能被用於監控通訊。

值得注意的是，歐盟任何強制性限制措施都可能擴展到中國公司生產的其他產品，包括太陽能電池板。

歐盟委員會也可能尋求在雲端服務網路安全認證系統中納入「主權」（sovereignty）標準，此舉將排除目前主導歐洲市場的美國公司。

法國一直在推動此事，但由於歐盟成員國之間存在嚴重分歧，該提案的通過一直停滯不前。

另外歐盟委員會將於21日公布《數位網路法案》提案，旨在改革歐洲電信網路。歐盟希望以此增強自身競爭力並促進投資，但批評人士認為，電信和國防等關鍵產業各自為政，各國規則不盡相同，因此很難實現目標。

