私募公會：引資進入產業與基建 兆元投資方案更有感

政府力拚打造「亞洲資產管理中心」、推動「兆元投資國家方案」，盼引導民間資金投入實體經濟。（本報合成）

〔記者方韋傑／台北報導〕政府力拚打造「亞洲資產管理中心」、推動「兆元投資國家方案」，盼引導民間資金投入實體經濟。私募股權投資商業同業公會暨私募基金公會理事長邱德成今表示，台灣擁有可觀的長期資金與世界級科技實力，但資金配置仍以固定收益為主，與產業發展的連結有待深化；若能放寬私募基金「99人上限」規範，有助私募基金規模化與專業化，並吸引更多專業投資人與家族辦公室參與，讓兆元投資方案更具政策落地的「有感」效果。

邱德成今天出席「建議鬆綁私募基金商品合格投資人人數限制座談會」指出，站在2026年的時間點，台灣正處於轉型關鍵期，政府展現前所未有決心推動資產管理中心與兆元投資方案，核心命題在於如何讓民間豐沛資金真正轉化為支持實體產業發展的動能。隨著台美經貿談判成果逐步浮現，加上半導體、人工智慧（AI）與高科技供應鏈加速走向全球，產業能否持續往前，除了企業競爭力之外，制度能否同步調整並有效支撐產業發展，將成為關鍵因素。

邱德成提到，從私募股權角度觀察，台灣具備發展另類投資的良好條件，尤其保險資金與高資產投資人本就適合進行長期投資，但目前私募股權與另類投資商品的多元性與深度仍有進步空間。儘管台灣股市市值已名列全球第七大，資本市場若要進一步走向多元與國際化，制度鬆綁與監理思維轉型同樣重要。

邱德成認為，現行制度已對投資人資格進行嚴謹把關，但人數上限確實限制基金在規模化與專業化上的發展；放眼國際，成熟市場多以投資人資格與風險承受能力作為監理基礎，而非單純以人數作為限制。若能在投資人保護與風險控管前提下，放寬私募對象99人限制，不僅可吸引更多專業投資人參與，也能為兆元投資方案提供更深厚的資金沃土，讓民間資金在制度清楚、風險可控的前提下，更有效且穩健地參與國家建設。

針對配套建議，邱德成提出兩點方向，首先，建請政府研議私募股權基金投資公共建設或基礎建設達一定比例者，適用租稅穿透課稅的條件，讓投入公共建設與基礎建設的長期資本，能有更可預期的租稅環境。其次，配合產業全球布局，思考將海外科學園區等同公共建設的投資範疇，協助台灣企業在全球關鍵節點建立更完整的供應鏈。

邱德成強調，私募股權並非短期資金，而是長期陪伴企業成長、協助產業升級與轉型的重要夥伴，期待在穩健監理與投資人保護的前提下，透過公開且理性的討論逐步匯集市場共識。私募公會也將持續扮演溝通橋梁，與政府、產業及金融機構攜手合作，推動台灣資本市場更加多元、穩健並提升國際競爭力。

