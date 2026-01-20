台灣人也愛去！這國去年湧入2117萬遊客 年增20.4％遠超亞太區8％

越南在2025年創下2117萬國際遊客到訪的新紀錄，比2024年增加20.4%。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕越南旅遊業在2025年創下2117萬國際遊客到訪的新紀錄，比2024年增加20.4%，這一數字遠超全球約5%的平均成長率，也高於亞太地區約8%的平均成長率。

服務業是旅遊業被認為是主要驅動力，這對越南去年GDP成長8.02%的貢獻超過一半，這是15年來的最高水準（排除2022年新冠疫情後的8.12%的成長）。

請繼續往下閱讀...

到越南的中國遊客人數最多，達528萬人次。韓國則位居第二，遊客人數超過433萬人次，台灣緊追在後，遊客人數約123萬人次。

旅遊業的激增部分可歸因於2025年推出和實施的新政策，特別是簽證便利化方面的政策。單方面免簽政策擴大到24個不同國家的公民，電子簽證的適用範圍擴大到所有國家，遊客的停留期限也延長了，電子簽證持有者的停留期限從30天延長到90天，免簽旅客的停留期限從15天延長到45天。

政府一系列鼓勵和支持旅遊企業的措施也發揮了作用，例如降低旅行社營業執照的評估費、降低旅遊住宿設施的電價使其與製造業的電價持平，以及簡化行政程序。為了維持2025年的成功勢頭，越南旅遊部門設定了一個雄心勃勃的目標，在2026年吸引2500萬國際遊客。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法