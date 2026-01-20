退貨率高、品質差！好市多員工揭「7大地雷商品」清單。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）是許多尋求優惠和大量購買商品的購物者的首選之地，雖然好評遠多於負評，但Costco的現任和前任員工表示，仍有一些商品是名不副實，如烘焙食品、戴森吸塵器、酪梨等7種商品，不是退貨率高，就是品質差，建議最好不要購買。

《Cheapism》報導，對於直接處理退貨和顧客抱怨的好市多員工，他們是最容易注意到一些顧客忽略的問題，而以下7大地雷商品，則是員工點名最好避開的商品。

請繼續往下閱讀...

1、戴森吸塵器

戴森吸塵器就是常被退回店裡的產品之一，「我們每天至少會收到1台戴森吸塵器退貨，因為它們根本用不了。每天都是如此。」1位 Costco員工在 Reddit 上說道。

2、Primo飲水機

Costco員工表示，Primo飲水機是顧客經常退貨的商品之一。 「同品牌的飲水機用了十年都沒壞，但這款最新3個月就退貨兩次了，」1位員工在Reddit上說道。 「天哪，我的飲水機昨天也壞了，才用了14個月，」1位顧客證實道。

3、Keurig咖啡機

Keurig咖啡機售價約200美元，但因故障成為退貨的常見商品之一。 「收走我那台Keurig Supreme Plus咖啡機的員工說，這種咖啡機幾乎都會在1年內被退回，」1位顧客在Reddit上分享道。 「我負責退款的時候，這些小巧的Keurig咖啡機絕對是我見過最多的商品，」1位員工也表示同意。

4、烘焙食品

從貝果到奶油泡芙，Costco的烘焙區琳瑯滿目，酥脆可口的糕點應有盡有。但缺點是，這些烘焙食品需要你「下定決心」才能享用，要麼1次吃很多，要麼就只能眼睜睜看著它們變質扔掉。冷凍保存是辦法，但你得在冰箱裡騰出足夠的空間，因為這些糕點個頭都很大。1位來自愛荷華州的Costco員工告訴《商業內幕》，店內烘焙食品的「包裝實在太大了」。

5、汽水

除非你是為大型派對採購，否則別在Costco買36罐裝汽水，還是去超市買吧。在Costco買汽水不明智的原因主要有兩個。首先，雖然汽水在保質期後9個月左右仍然可以安全飲用，但6到9個月後就會失去氣泡和風味。

另一個原因與性價比有關。與零售商大多數物美價廉的商品不同，汽水並非如此。汽水是雜貨店經常降價的商品之一。

6、酪梨

員工提醒說，酪梨的品質會因產地而異。 「買酪梨的時候要小心。墨西哥產的最好，」1位Reddit用戶說。 “千萬別買新西蘭產的。它們永遠不會成熟（變成深綠色），而且裡面都爛了。”

7、新鮮農產品

1位Costco員工在Reddit上分享道： 「人們通常不會像退小家電或衣服那樣退換生鮮食品。但草莓是個例外。」香蕉的情況也不太好。 「至少有一半的香蕉都熟不了，」另1位員工補充道。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法