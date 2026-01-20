全支付應援春節採買！ 串聯19大人氣傳統市場最高享25％回饋

農曆新年即將到來，應援消費者年節備貨需求，全支付宣布即日起~2026年2月28日，推出「市場年節採買」專屬活動，會員只要至APP完成活動登錄，於北部、中部等19大指標性市場消費，單筆不限金額即享有20%全點回饋，再結合「百大品牌-精選市場」活動與指定銀行付款加碼，最高可享25%全點回饋。（全支付提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕農曆新年即將到來，應援消費者年節備貨需求，全支付宣布即日起~2026年2月28日，推出「市場年節採買」專屬活動，會員只要至APP完成活動登錄，於北部、中部等19大指標性市場消費，單筆不限金額即享有20%全點回饋，再結合「百大品牌-精選市場」活動與指定銀行付款加碼，最高可享25%全點回饋。

全支付推出的「市場年節採買」專屬活動，聚集北部與中部生活圈，串聯多處指標性傳統市場與知名商圈，台北市涵蓋迪化街商圈、南門市場、水源市場、北投市場、士東市場、成功市場、大直市場、東三水新富市場、中崙市場及興隆市場。

新北市包含秀豐市場、五股市場、黃石市場、永安市場及泰山公有市場；中部地區則延伸至台中市的黎明黃昏市場、新一點利黃昏市場、新光黃昏市場及第六市場，滿足民眾就近採買年貨的多元需求。

活動期間內，凡符合活動資格的全支付帳號，於上述任一指定市場消費，單筆最高可獲得30全點回饋，活動期間累計最高可達100全點，除「市場年節採買」專屬活動20%全點回饋外，凡符合「百大品牌－精選市場」活動條件，單筆消費再享5%全點回饋。

若再綁定指定銀行付款，還可加碼最高5%全點限量回饋，最高享25%全點，綁定聯邦銀行、國泰世華銀行、台北富邦銀行、華泰銀行、上海商銀、玉山銀行、華南銀行、台新銀行等8大銀行信用卡付款，最高可再享5%全點加碼回饋，每一帳號每一銀行每週最高回饋30全點。

選擇連結國泰世華銀行、將來銀行、華泰銀行帳戶扣款，亦享3%全點回饋，同樣每週每一銀行最高回饋30全點，靈活運用全支付多元優惠組合，在年節大宗採買期間更有效放大消費回饋，聰明迎接新春佳節。

