台灣矽盾改寫格局！華爾街日報：台積電美國時代來臨 找到實踐目標機會

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街日報報導，台積電的美國時代已經來臨。台積電幾十年來一直為台灣提供「矽盾」，如今，進軍美國市場既有商業原因，也有地緣政治原因。

台積電一直在討論將業務拓展到海外地區。知情人士透露，擴大美國的投資關鍵因素有二：一是希望更靠近輝達和蘋果等主要客戶；二是希望降低中國入侵的潛在地緣政治風險。在台灣與川普政府達成的全面貿易協議中，台積電找到了實現這些目標的機會。

台積電計劃在美國進行大規模擴張，預計將投入數百億美元在亞利桑那州建造幾座新的晶片晶圓廠，使其在該州的工廠總數達到約十幾家。

川普政府公佈一項協議，根據該協議，台灣將承諾在美國投資超過2500億美元，以換取美國將台灣商品的關稅降至15%。該協議還包括台灣提供的另外2500億美元的信貸擔保，以促進對美投資。該金額包括台積電已承諾投資1650億美元用於新建六座邏輯晶片工廠，以及另外兩座用於生產封裝晶片的工廠。根據新協議，台積電預計將宣佈在亞利桑那州新建幾座邏輯晶片工廠，並繼續為美國帶來更先進的產能。該公司計劃今年投入高達560億美元的資本支出。

知情人士透露，台積電也計劃進軍阿聯，但由於阿聯與中國關係密切，此舉可能需要獲得美國的批准。同時，台積電正在德國建造首座晶圓廠。該公司計劃於2024年在日本開設一家工廠。區域專家表示，此次擴張和投資承諾表明，台積電和台灣政府在半導體產業的地緣政治以及全球人工智慧繁榮帶來的機會方面，其考量正在改變。

台灣經濟部長龔明鑫表示，台灣晶片製造商需要適度的全球佈局，來響應來自本地市場的訂單，但他同時表示，台灣仍將是晶片生產的中心。

然而，一些分析師認為，台積電未來幾十年內很可能將其大部分先進製造業務轉移到台灣以外。這可能會改變「矽盾」的格局。

一些分析師提出的「矽盾」理論認為，台積電和台灣的晶片產業對全球經濟至關重要，以至於中國不會入侵台灣，而美國也會在必要時進行干預以保護台灣。

喬治城大學安全與新興科技中心的研究員薩姆‧布雷斯尼克（ Sam Bresnick）說：「矽盾構想正以多種方式瓦解」；「人們必須以不同的視角來看待台積電的方案。」

其他分析人士對「矽盾」理論持懷疑態度，指出美國長期以來有許多理由保衛台灣，儘管美官方對其意圖含糊其辭。

中美人工智慧競賽提升了台積電在全球科技供應鏈中的重要性，也加劇了台灣局勢的緊張感。多年來，台積電高層一直在尋找新的廠址，以應對可能發生的衝突或其他潛在災害，例如地震。

知情人士透露，2019年夏季，台積電管理委員會成員曾前往美國，評估在紐約州、德州、亞利桑那州和華盛頓州的潛在擴張計畫。

雖然台積電正在亞利桑那州擴張，但它在那裡面臨著巨大的挑戰，包括缺水和缺乏具備相應技術專長的工人。台灣擁有訓練有素的人才儲備和完善的製造業生態系統，這意味著台灣在半導體製造領域的領先地位不太可能被美國取代。

台積電執行長魏哲家在2025年底表示，為響應客戶需求，公司計劃加快將目前僅在台灣使用的尖端技術引入亞利桑那州的進程。不過，預計在亞利桑那州部署該技術的同時，台積電將在台灣投入使用下一代技術。

一些分析師表示，工廠投產週期長，加上該公司在台灣持續擴張，意味著其大部分先進生產、設計和研發活動可能至少在下一個十年中期之前仍將留在台灣。

