集邦：2026年AI伺服器出貨年增28％ 北美五大CSP資本支出年增4成

〔記者方韋傑／台北報導〕研調機構集邦（TrendForce）最新研究指出，北美雲端服務供應商（CSP）持續加強人工智慧（AI）基礎設施投資力道，預估將帶動2026年全球人工智慧伺服器（AI server）出貨量年增28%以上。在AI推論服務帶來龐大運算負荷下，通用型伺服器也將同步進入替換與擴張週期，推升2026年整體伺服器出貨量年增12.8%，成長幅度較2025年擴大。

集邦分析，2024年至2025年伺服器市場主要聚焦先進大型語言模型（LLM）訓練，仰賴搭載圖形處理器（GPU）、高頻寬記憶體（HBM）的AI伺服器執行平行運算；但自2025年下半年起，隨人工智慧代理（AI agents）、LLaMA模型應用擴大，以及Copilot等服務持續升級，雲端服務供應商逐步轉向推論服務，以建立變現與獲利模式。由於推論需求涉及多元應用場景，除可採用AI伺服器機櫃外，也會搭配通用型伺服器支撐推論前後的運算與儲存需求，成為帶動整體伺服器市場成長的另一股關鍵動能。

從資本支出觀察，集邦統計，谷歌（Google）、亞馬遜（AWS）、Meta、微軟（Microsoft）、甲骨文（Oracle）等北美五大雲端服務供應商，2026年的資本支出總額年增率高達40%。除用於布建大規模基礎建設外，也有部分反映汰換2019年至2021年雲端投資熱潮期間購置的通用型伺服器。集邦預期，谷歌與微軟將最積極提升通用型伺服器採購量，以因應Copilot、Gemini等推論流量需求，並支撐雲端服務持續擴張。

展望2026年人工智慧伺服器市場，集邦認為出貨動能主要來自北美雲端服務供應商、各地政府主權雲專案，以及大型雲端服務供應商加快自有特殊應用晶片（ASIC）研發、邊緣人工智慧推理方案等推波助瀾。若以AI晶片使用結構分析，預估圖形處理器（GPU）仍占69.7%，為最大宗；其中，搭載輝達（NVIDIA）GB300的機種將成為出貨主流，VR200則於下半年後逐步放量。

不過，在谷歌、Meta等北美業者積極擴張自研特殊應用晶片（ASIC）方案的情況下，集邦預料2026年ASIC人工智慧伺服器出貨占比將提升至27.8%，為2023年以來最高，且出貨增速也將超越GPU人工智慧伺服器。集邦指出，谷歌對自研ASIC的投資力道明顯強於多數雲端服務供應商，其張量處理器（TPU）除自用於谷歌雲端平台雲端服務基礎設施外，也積極對外銷售於Anthropic等業者，成為ASIC市場的重要領頭羊。

