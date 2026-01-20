工具機看4大市場「到處都有機會」 點名AI、能源、航太強勁動能齊發

工具機公會今天舉行年度展望記者會。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台美關稅出爐，工具機可望迎來景氣回溫，工具機業者對歐、美、東南亞與中國市場的展望看法不同，但4大市場認為各有契機，是台廠而言是「到處都有機會」；至於成長動能主要來自AI半導體、能源、航太等3大產業。

工具機公會常務理事嚴璐指出，在各國政策、產能配置與供應鏈重組驅動下，市場各有利基，她分析，美國市場需求訊號最為明確，無論是半導體、航太產業，客戶偏好高精度、高自動化與系統整合能力強的工具機設備；歐洲則受能源轉型與國防需求帶動，加上部分新興國家製造需求升溫，市場對工具機的精度、穩定性與可靠度要求更高，可加工產品的多元性也成為關鍵。

東南亞方面，包括泰國、越南等國因產能移轉、匯率與產業結構調整持續受到關注，汽車、機車零組件以及ICT電子產業需求相對穩定，且東南亞屬於「非中、非美」市場，發展空間與彈性更大。

至於中國市場，嚴璐直言，中國業者以低價搶攻全球市場，同時技術能力也持續進步，競爭依舊激烈，但台灣工具機並非沒有立足空間。工具機公會副理事長林松益則指出，中國市場「內捲」現象嚴重，對外也形成價格壓力，但台灣業者不畏競爭，憑藉高附加價值、穩定交期與製造韌性仍具優勢，但仍要擔憂地緣政治等不確定因素干擾全球布局。若排除相關變數，他認為工具機產業已逐步「撥雲見日」，近年失落產值可逐步補回。

各廠商也釋出審慎樂觀訊號。百德機械總經理謝天昕表示，今年百德在航太領域維持穩定成長，能源相關需求雖非今年立即爆發，但隨著AI應用擴散，對晶片與綠能用電需求增加，電力、電網設備投資持續擴大，今年能源相關需求有望明顯成長。

不過，工具機公會理事長陳紳騰也補充，工具機需求本質並非爆發式成長，並無單一產業特別突出，但可留意ICT產業後續是否因赴美投資而帶動設備需求，整體趨勢是「穩定向上」。

嚴璐也以東台集團展望補充，東台過去以汽、機車產業為主，今年則看好子公司榮田與亞太菁英在能源與航太領域的帶動效應。此外，AI散熱、PCB等應用也成為工具機新的出海口。因應中國PCB市場需求，東台吳江廠預計3月試量產、6月正式出貨，月產能約30台，估計可貢獻5至6億元。嚴璐強調，各行各業都有動能，整體節奏穩定，台灣工具機正朝向成長軌道前進，並透過市場與應用分散，降低單一市場風險。

