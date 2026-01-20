焦點股》力積電：帶量翻紅 股價超越聯電

積電帶量翻紅，股價超越聯電。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠力積電（6770）上週六宣布與美商美光（Micron）簽署獨家合作意向書（LOI），將12吋的廠銅鑼廠以18億美元現金售予美光，售價交易計劃今年第二季完成，不過，今受記憶體利空消息衝擊，股價開低，以58.5元跌價開出，然在買盤追價，盤中翻紅最高達68元，超越聯電（2303）。

力積電今天尚在處置期，繼昨漲停，今受記憶體利空消息衝擊，股價以58.5元下跌3.5元開出，盤中買盤湧入，股價翻紅，最高達68元，截至12點42分，股價來到67.4元，上漲5.4元、漲幅8.7%，成交量逾16.5萬張。聯電今以62.4元跌價開出，盤中最高漲停達68.7元，截至12點45分，股價來到66.9元，上漲4.4元、漲幅逾7%，成交量達42.2萬張。

力積電銅鑼廠賣給美光不包括設備，一座12吋廠包括30萬平方公尺無塵室與廠務設施，力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，將順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務體質，力積電還將在通過美光認證後被納入美光DRAM先進封裝供應鏈，同時也將與美光合作在新竹P3廠精進力積電現有的利基型DRAM製程，對力積電優化營運體質助益頗多。

不過，半導體業對於美光與力積電策略合作，大多數抱著「還有後戲」的評論，與美光打過交道的廠商紛認為，美光不是省油的燈，力積電賣廠可解決財務沉重壓力，美光能快速獲得缺產能的解方，但力積電後續要付甚麼代價才有利可圖，還有待觀察。

