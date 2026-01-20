ChatGPT神助攻！他們創業「靠AI」首月賺進32萬元 曝致勝秘訣

ChatGPT改變了工作方式，成為新創事業的重要推手。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕在AI工具快速滲透創業現場的時代，ChatGPT不只改變了工作方式，也成為新創事業的重要推手。來自美國亞利桑那州的2位創業家便善用AI協助產品研發與問題解決，成功打造高蛋白鬆餅夾心品牌。品牌推出首月即創下1萬美元（約新台幣32萬元）營收，並訂下在2026年底達成每月70萬美元（約新台幣2208萬元）營收的目標。

外媒報導，蛋白鬆餅夾心品牌PancakeNow主打即食、富含蛋白質、且不含人工添加物的鬆餅夾心，定位於健康與美味的交集。這個創業構想其實醞釀已久，共同創辦人Jeff Taylor Yauck回憶，早在2014年赴日旅遊時，他便對日本便利商店販售的鬆餅印象深刻，並萌生將類似產品帶回美國的想法，但希望能使用真實食材、並加入高蛋白元素。這個念頭一放就是近十年，甚至早在2016年，他便已購入PancakeNow的網域名稱。

直到2024年6月，PancakeNow正式啟動。初期，Yauck先從品牌設計下手，完成視覺與包裝規劃，隨後投入約4.5萬美元聘請食品科學家研發配方，再斥資15萬美元（約新台幣473萬元）訂製專用鬆餅設備。隨著專案規模擴大，他租下逾萬平方英尺的倉庫、組建營運與行銷團隊，累計投資金額已達140萬美元（約新台幣4416萬元）。另一名合夥人Ben Glick則在同年加入團隊，並於年底正式深度投入。

在產品研發過程中，團隊遭遇不少挫折。由於產品屬於健康、濕潤、即食的烘焙食品，卻又不使用人工防腐劑，如何維持口感與保存期限成為一大挑戰。Yauck坦言，他們曾在生產大量預購產品後才發現配方失敗，導致鬆餅短時間內變硬、風味流失，不得不向客戶致歉，並花數月時間反覆測試、重新配方。

除了食品研發，硬體設備同樣狀況百出。Glick分享，機器初次啟動時甚至冒煙燒毀控制器，最終才發現是原廠接線錯誤所致。在這些困境中，AI工具成為關鍵助力。兩位創辦人一致指出，ChatGPT在食品科學與問題推演上給了他們極大幫助，能快速提供假設方向，縮短摸索時間。Glick表示「AI是一個不可思議的工具。我們對鬆餅如何做到常溫保存其實懂得不多，但AI至少能幫我們推測問題與可能的解法，這真的改變了一切。」

PancakeNow在正式出貨後不久便見到成效。品牌首月營收達1萬美元（約新台幣32萬元），第二個月成長至2萬美元（約新台幣63萬元），2025年1月預估可達4.5萬美元（約新台幣142萬元）。目前主要透過Meta廣告拓展客源，並嘗試TikTok與Google行銷。

展望未來，Yauck表示，公司仍處於投入期，但產品已趨於穩定，接下來將全力擴張市場。他也給有志創業者一個明確建議「把產品做到極致。如果產品不夠好，其他努力都沒有意義。」Glick則提醒創業者，關鍵指標與營收預測固然重要，但不能過度迷信，「它們只是工具，而且往往不準，最重要的是為最好與最壞的情況都做好準備。」

